Statt Landespokal zur WM-Qualifikation: Erneut Spieler des FC Carl Zeiss Jena für Nationalteam nominiert

Jena. Große Ehre für Jonathan Muiomo: Was ihn bei seiner dritten Länderspielreise nach Afrika erwartet.

Jonathan Muiomo darf auf weitere Länderspiel-Einsätze für Mosambik hoffen. Der Fußballverband des Landes nominierte den Spieler des FC Carl Zeiss Jena für die nächste Länderspielperiode, wie Jenas Sportdirektor Stefan Böger am Sonnabend auf Anfrage bestätigt hat.

Muiomo reist mit der Nationalmannschaft zunächst nach Botswana. Dort findet am 16. November das erste Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2026 statt, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird. Am Sonntag, 19. November, steht ein Heimspiel gegen Algerien im Terminplan. Weitere Gruppengegner sind Guinea, Uganda und Somalia.

Bislang hat Muiomo ein Länderspiel absolviert

Muiomo wurde im September erstmals zu einem Lehrgang der Nationalmannschaft eingeladen. Der in Leipzig geborene Offensivspieler kann für das südostafrikanische Land auflaufen, weil sein Vater von dort stammt. Seinen ersten Kurzeinsatz im Nationaltrikot absolvierte er im Oktober gegen Nigeria. Muiomo hofft darauf, dass er sich mit guten Länderspiel-Leistungen, aber auch in der heimischen Regionalliga für den Kader des Afrika-Cups im Januar empfehlen kann. Dann spielt Mosambik unter anderem mit Ägypten in einer Gruppe.

Jonathan Muiomo (rechts) verteidigt gegen Jonjoe Kenny im DFB-Pokalspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen Hertha BSC. Foto: Tino Zippel

In der Regionalliga war Muiomo zuletzt der glückliche Siegtorschütze gegen den Berliner AK. Eine Flanke bekam einen solchen Schnitt, dass der Ball direkt im Tor landete. Muiomo fehlt aufgrund der Länderspielnominierung im Pokalspiel des FC Carl Zeiss beim SV Germania Wüstheuterode 1921 am Sonnabend, 18. November. Dort ist Maximilian Krauß spielberechtigt, auf dessen Position Muiomo zuletzt aufgelaufen war. Mit einer kurzfristigen Ansetzung des Nachholspiels gegen den FSV Zwickau in der kommenden Woche ist nicht zu rechnen. In der Liga ist Krauß noch ein Spiel gesperrt.

