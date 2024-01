Suche nach interner Lösung beim FC Carl Zeiss Jena: Wer alles als neuer Trainer infrage kommt

Jena Henning Bürger gilt als Favorit auf die Nachfolge von René Klingbeil beim FCC. Doch auch andere Trainer und Offizielle erfüllen die Voraussetzung.

Nach dem dreifachen Trainer-Rauswurf beim FC Carl Zeiss Jena liegt aus finanziellen Gründen eine interne Nachfolgelösung auf der Hand: Henning Bürger, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, könnte die Aufgabe als Cheftrainer des Regionalligisten übernehmen. Doch er ist nicht die einzige Option mit dem passenden Trainerschein.

Neben Bürger hat Sportdirektor Stefan Böger die höchste Trainerlizenz. Er bringt Erfahrungen aus den Nachwuchsnationalteams des Deutschen Fußball-Bundes mit, hat aber auch Dynamo Dresden oder den Halleschen FC als Coach betreut. Seit November arbeitet er als Sportdirektor beim FC Carl Zeiss Jena. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er wieder auf die Trainerbank wechselt.

Ähnlich unrealistisch ist, dass FCC-Urgestein Uwe Dern diese Aufgabe übernimmt. Er erfüllt durch seine Ausbildung als Diplomsportlehrer ebenfalls die Voraussetzungen als Regionalliga-Trainer. Aufsichtsrat Stefan Treitl käme aufgrund seiner Qualifikation auch infrage.

Gute Leistungen in der Junioren-Bundesliga als Referenz

A-Junioren-Coach Munier Raychouni hat die A-Lizenz, könnte also auch das Männerteam in der Regionalliga betreuen. Er leistet gute Arbeit beim Bundesliga-Team der Jenaer, das in dieser Saison schon überraschende Ergebnisse eingefahren hat. Für ihn spricht der direkte Draht zu den Talenten.

Munier Raychouni (links) trainiert erfolgreich die A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena. Ihm assistiert Dirk Wachsmuth. Foto: Tino Zippel

Frauen-Trainer Florian Kästner ist ebenfalls Inhaber der A-Lizenz, wird aber weiterhin bei den Zweitliga-Frauen des FC Carl Zeiss Jena gebraucht. Miroslav Jovic absolviert gerade den A+-Lehrgang. Diese Lizenz wird künftig mindestens einmal in einem Nachwuchsleistungszentrum benötigt – die Pflicht, einen Fußballlehrer hauptamtlich für das Talentezentrum zu beschäftigen, entfällt.

Fußballlehrer-Lizenz entfällt als Voraussetzung fürs Nachwuchsleistungszentrum

Henning Bürger musste nach dem Interimseinsatz in der vergangenen Saison wegen der Lizenz ins Nachwuchsleistungszentrum zurückkehren. Sein Vertrag läuft in diesem Sommer aus. Der Wechsel auf den Cheftrainer-Posten wäre deshalb eine lukrative Option. Stefan Böger kennt er schon aus seiner gemeinsamen Zeit als Jenaer Spieler Ende der 1980er Jahre.

Der FC Carl Zeiss Jena braucht Ersatz für den beurlaubten Cheftrainer René Klingbeil. Die Clubführung setzte aber auch die Assistenten René Lange und Torwarttrainer Nico Hinz vor die Tür. Die drei von der Clubführung entschiedenen Personalien führen zu erheblichen finanziellen Belastungen.

