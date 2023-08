Umbau im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena: 750 Fans des FC Carl Zeiss Jena müssen umziehen

Jena. Nun laufen die Arbeiten auf der bisherigen Haupttribüne im Stadion: Welche FCC-Fans vom Umzug betroffen sind.

Der Umbau der Westtribüne im Ernst-Abbe-Sportfeld führt dazu, dass 750 Fans des FC Carl Zeiss Jena umziehen müssen. In den nächsten Tagen können sie sich einen Platz für die Übergangszeit buchen.

Die Umbaumaßnahmen an der 1998 eröffneten Westtribüne haben in dieser Woche begonnen. Sie wird neu bestuhlt und erhält ein neues Dach, das zukünftig die Paneele der Photovoltaikanlage wie auch die Flutlichtanlage tragen wird. Aufgrund dieser Baumaßnahmen kann die Westtribüne, die sonst etwas mehr als 4000 Zuschauern Platz bietet, bis zu ihrer geplanten Fertigstellung Ende dieses Jahres nur eingeschränkt genutzt werden.

Nur Südkurve-Fans bleiben vorerst noch im Westen

Vorerst verbleiben nur die Fans der Südkurve (Inhaber Dauerkarten Block N) auf der Westtribüne im Block E – bis zur Fertigstellung der Südtribüne, die im Oktober dieses Jahres geplant ist.

Ansonsten bleibt die alte Haupttribüne für den Publikumsverkehr gesperrt. Dies habe Auswirkungen auf die etwa 750 Saisonkarten-Inhaber in den Blöcken A, B, C, D und E der Westtribüne, teilt der FC Carl Zeiss Jena mit. Ihnen bietet der Club in der Umbauphase ohne Aufpreis Plätze im Block J der neugebauten Osttribüne an, die sich die Fans ab Donnerstag, 24. August, um 12 Uhr bis einschließlich kommenden Mittwoch, 30. August, um 12 Uhr selbst auswählen können – entweder online, telefonisch oder persönlich im Fanstore des FCC in der Jenaer Innenstadt.

Neues Ticket für Übergangszeit buchen

Der schnellste Weg führt über die Plattform www.fcc-ticketshop.de: Unter der Auswahl „Einzelkarten“ erscheint der neu eingerichtete Bereich „Umplatzierung Westtribüne“, in dem man seinen Platz für die Zeit des Umbaus auswählen und fest buchen könne. Die entsprechende Dauerkarte für die Übergangsphase werde den Fans ab Donnerstag, 31. August, als digitales Ticket zur Verfügung gestellt.

