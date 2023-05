Von Tennis Borussia Berlin und Hansa Rostock: Probespieler stellen sich bei FC Carl Zeiss Jena vor

Jena. FCC-Trainer René Klingbeil hat mit seinem Trainerteam beim 9:0-Erfolg gegen den VfB Pößneck zwei Probespieler begutachtet.

Beim Testspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den VfB Pößneck standen auch zwei Probespieler auf dem Spielberichtsbogen: Rechtsaußen Julien Damelang (19, Tennis Borussia Berlin) und Torwart Cem Bagci (17, Hansa Rostock U17) stellten sich beim 9:0-Erfolg vor.

Julien Damelang stammt aus der Jugend von Union Berlin und spielt seit Saisonbeginn für Tennis Borussia Berlin in der Regionalliga Nordost. In 24 Spielen kam er zum Einsatz, erzielte zwei Tore und bereitete vier Treffer vor. Torwart Cem Bagci durchlief die Nachwuchsschule des BFC Dynamo und wechselte zum 1. Juli 2020 ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Hansa Rostock. Er könnte in der nächsten Saison in der U19 spielen – die A-Junioren des FC Carl Zeiss sind gerade in die Bundesliga aufgestiegen.

Beide Probespieler im Freundschaftsspiel beobachtet

Das Trainerteam nahm die Spieleindrücke zu den Probespielern auf. „Darüber sprechen wir intern“, sagt Coach René Klingbeil auf die Anfrage, ob sie für eine Verpflichtung in Betracht kommen. Akzente setzten in der Partie andere: Max Grimm erzielte drei Tore genauso wie A-Junioren-Stürmer Josien Nathaniel (19), der in der neuen Saison in den Kader der ersten Mannschaft rücken soll.

Vasileios Dedidis, Elias Rosner und Benjamin Zank erzielten die weiteren Treffer für die Jenaer B-Elf, die Spielpraxis sammeln sollte. Das Spiel am Dienstagabend im Sportpark Warte hatten 277 Zuschauer verfolgt.

