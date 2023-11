Warum für den FC Carl Zeiss Jena der Angstgegner VSG Altglienicke nun schwieriger ausrechenbar ist

Vorige Saison noch in einem Team: VSG-Spieler Ogulcan Tezel (links) und FCC-Stürmer Pasqual Verkamp.

Jena. Am Sonntag spielt der FC Carl Zeiss Jena in Berlin. Bislang blieb das Team gegen die VSG Altglienicke ohne Sieg.

Am Sonntag muss der FC Carl Zeiss Jena bei der VSG Altglienicke in Berlin antreten: Es ist der Angstgegner der Jenaer, die bislang keinen Sieg gegen die Berliner Volkssportgemeinschaft gefeiert haben.

Bislang betreute Karsten Heine das Berliner Team in allen Spielen gegen Jena. Doch der Trainer musste gehen. Murat Salar, der zuvor als Cheftrainer beim Berliner Oberligisten CFC Hertha 06 arbeitete, übernahm und feierte einen gelungenen Einstand. Am Dienstag besiegte sein Team durch ein Tor in letzter Minute den Chemnitzer FC im Nachholspiel mit 2:1.

Warum der Jenaer Torwarttrainer nach Berlin gereist ist

Für die Jenaer wird es ein bisschen schwieriger, die Aufstellung vorauszuahnen. „Karsten Heine ist ein alter Hase, mit allen Wassern gewaschen“, sagt FCC-Sportdirektor Stefan Böger. Aber er sei besser ausrechenbar gewesen. „Jetzt kommt ein neuer Trainer mit neuen Ideen.“ Trainer René Klingbeil schickte Torwarttrainer Nico Hinz am Dienstag nach Berlin, um die Partie gegen Chemnitz zu beobachten.

Dem Kader der VSG Altglienicke gehört Ogulcan Tezel an. Er war vorige Saison zum FC Carl Zeiss gewechselt, aber fiel aufgrund mehrerer Verletzungen fast die komplette Saison aus. Sein optionierter Vertrag lief daher zum Ende der Spielzeit aus. Klingbeil gab ihm die Chance, die Vorbereitung mit der Mannschaft zu bestreiten, um sich wieder heranzuarbeiten und in Spielform zu bringen.

Wegen der positiven Entwicklung wollte ihm der FC Carl Zeiss ein Angebot unterbreiten, obwohl die Kaderplanung bereits vorläufig abgeschlossen war – jedoch entschied sich Tezel zum Wechsel zur VSG Altglienicke. Dort kam er aber erst in zwei Partien zum Einsatz, jeweils bei den Niederlagen gegen Hertha BSC II und gegen den ZFC Meuselwitz.

Spiel läuft im Livestream auf unserer Internetseite

Die Partie am Sonntag übertragen wir live auf der Internetseite unserer Zeitung. Anstoß ist um 13 Uhr. Abonnenten haben freien Zugang zu dem Livestream, sofern sie bereits für den Premiumzugang registriert sind. Wer als Abonnent noch nicht angemeldet ist, kann dies unter schnell erledigen. Andere Interessenten können ein zunächst 14 Tage laufendes Abo für fünf Euro buchen und den Stream anschauen. Das Spiel wird hier gezeigt.

