Wie es nach dem Wassereinbruch im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena weitergeht

Jena. Räume des FC Carl Zeiss Jena haben unter Wasser gestanden: So reagiert der Stadionbetreiber.

Nach dem Wasserschaden im Ernst-Abbe-Sportfeld prüft der FC Carl Zeiss Jena, welche Materialien und welche Technik Schaden genommen haben. Beim Regen am Freitagabend war Wasser in die Funktionsräume der Westtribüne eingedrungen, hatte unter anderem den Serverraum unter Wasser gesetzt.

Eine erste Bilanz zeigt auch, dass ein Laptop des Trainerteams und Ware im Lager des Fanshops beschädigt worden sind, sagte der FCC-Geschäftsführer Patrick Widera. Er ist den Helfern und dem Platzwartteam dankbar, dass sie nach dem Wassereinbruch angepackt haben, um weitere Schäden zu verhindern und das Punktspiel gegen den FSV Luckenwalde zu sichern.

Das sagt der Stadionbetreiber zum eingedrungenen Wasser

Doch wie kam es dazu, dass Wasser eingedrungen ist? Im Rahmen des Stadionbaus hatte der Dachrückbau begonnen. „Wir hatten aus Vorsorge auf der Tribüne Planen platziert, die aber den Starkregen nicht abgehalten haben“, sagt Andreas Kuhn, Geschäftsführer der Stadionbetreibergesellschaft Elf5. „Wir waren davon ausgegangen, dass die Fugen einigermaßen dicht sind und konnten größere Schadstellen nicht vorhersehen.“

Die baulich entstandenen Schäden wie herunterhängende Decken im ehemaligen VIP-Raum seien nicht problematisch. „Sie werden im Zuge der Sanierung sowieso demontiert“, sagt Kuhn. Man habe nun weitere Planen bestellt und hoffe auf keinen weiteren Starkregen bis zum Umzug des Teams in die neue Tribüne. Die Geschäftsstelle hat am Montag ihren Umzug in die neue Haupttribüne begonnen. Für den Umzug der Mannschaft in den neuen Bereich in der Osttribüne steht noch kein exakter Termin fest.

