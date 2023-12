Winterfahrplan des FC Carl Zeiss Jena: Besondere Doppelveranstaltung geplant

Jena Noch zwei Regionalliga-Spiele stehen in diesem Jahr an. Wie es nach der Weihnachtspause für den FCC weitergeht.

Der FC Carl Zeiss Jena hat seinen Winterfahrplan bekannt gegeben. Der Regionalligist verzichtet auf ein Trainingslager, wird also nicht in den sonnigen Süden reisen, sondern sich in heimischen Gefilden auf die ausstehenden Saisonspiele vorbereiten.

Zunächst muss das Team noch zwei Spiele in diesem Jahr absolvieren. Am Sonnabend steht um 14 Uhr das Heimspiel gegen den Chemnitzer FC auf dem Plan. Am Dienstag wird um 19 Uhr das Nachholspiel gegen den FSV Zwickau angepfiffen. Danach verabschiedet sich die Mannschaft in den Weihnachtsurlaub.

Kurz nach dem Trainingsauftakt die erste Verpflichtung

Cheftrainer René Klingbeil und sein Team bitten am Donnerstag, 4. Januar 2024, um 10 Uhr zur ersten Trainingseinheit des neuen Jahres. Der Regionalligist beteiligt sich an zwei Hallenturnieren. Am Freitag, 5. Januar, ab 18 Uhr nimmt der FCC am HalPlus-Cup in Halle teil. Am Sonnabend, 6. Januar, sind die Jenaer zu Gast beim ZEV-Hallenmasters in Zwickau. Ab 14 Uhr treten die Jenaer in der Vorrundengruppe B gegen den VFC Plauen und den Chemnitzer FC an. In Gruppe A kämpfen eine Westsachsen-Auswahl, der VfB Auerbach und der FSV Zwickau um die Tickets fürs Halbfinale.

Am Sonnabend, 13. Januar, absolvieren die Jenaer zwei Testspiele an einem Tag. „Wir wollen jedem Spieler 90 Minuten geben“, sagt FCC-Trainer Klingbeil. Um 11 Uhr geht es zunächst gegen Oberligist Einheit Rudolstadt. Um 14 Uhr findet die Partie gegen Germania Halberstadt statt.

Ein weiteres Testspiel steht im Vorbereitungsplan

Am Dienstag, 16. Januar, soll um 13 Uhr ein weiteres Testspiel im Jenaer Stadiongelände stattfinden. Ursprünglich war eine Begegnung mit dem FC Eilenburg geplant. Durch das Nachholspiel gegen den Ligakonkurrenten ist eine Veränderung nötig. Die Partie musste am vergangenen Wochenende wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausfallen. Der Nachholer beim FC Eilenburg ist für den Sonntag, 21. Januar, um 13 Uhr angesetzt und damit das erste Pflichtspiel 2024.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena:

Niclas Erlbeck kehrt mit dem Chemnitzer FC zum FC Carl Zeiss Jena zurück: Was er vorm Duell sagt

DFB plant neue Nachwuchsliga: Welche Folgen hat das für den FC Carl Zeiss?

Ernst-Abbe-Sportfeld als Vorreiter: DFB stellt neue Anforderungen an Rasenheizungen

Neuer Zeitplan für den Stadionbau: Diese Termine gibt der Stadionchef bekannt