Zwischen Schulbank und Trainingsplatz: Trainer des FC Carl Zeiss Jena stemmt Doppelbelastung

Jena. Auf René Klingbeil wartet vor Ostern viel Arbeit: Nicht nur beim FC Carl Zeiss Jena, sondern auch beim Deutschen Fußball-Bund.

Am Dienstag startet das Regionalliga-Team des FC Carl Zeiss Jena in die Vorbereitung aufs Spiel am Ostersonntag gegen den FSV Luckenwalde. Doch Trainer René Klingbeil wird bei der Einheit fehlen. Nicht, weil er freie Tage abbummelt: Sein Trainerkurs in Hennef biegt auf die Zielgerade ein.

Im Sommer 2022 hatte Klingbeil die Ausbildung zur A-Lizenz in Hennef begonnen und auch nach seiner Beförderung zum Chef­trainer weiter durchgehalten. Vier Tage dauern die Präsenzphasen in der Regel. Zwischendurch wird viel Unterrichtsstoff in Onlineaufgaben vermittelt, die Klingbeil nebenbei mit durchackert.

Umschaltspiel im Fokus bei dem Trainerkurs

„In dieser Ausbildungsphase liegt der Schwerpunkt auf offensivem und defensivem Umschalten“, sagt Klingbeil, in dessen Kurs auch die Ex-Nationalspieler Sandro Wagner (Trainer Spielvereinigung Unterhaching) oder Roberto Hilbert (Greuther Fürth U19) vertreten sind.

René Klingbeil (links) – hier mit Lorenz Knöferl – setzt auf die kommunikative Art. Foto: Tino Zippel

Doch wie meistert der Trainer den Spagat zwischen der Ausbildung und der Arbeit mit einem Regionalliga-Team? „Diese Woche kommt uns der Spielplan entgegen“, sagt Klingbeil. Weil die nächste Partie erst am Sonntag ansteht, hat er weniger Stress. Ums Training kümmert sich sein Team um Assistent René Lange – unter anderem ist eine Krafteinheit angesetzt.

„Ich bin ab Donnerstag wieder bei der Mannschaft“, sagt der Jenaer Trainer, dem es in den vergangenen Wochen gelungen ist, seine Spielidee mehr und mehr zu etablieren. Nach neun Regionalliga-Spielen stehen fünf Siege, drei Unentschieden und eine verlorene Partie in der Bilanz. Durch die Niederlagen des FC Rot-Weiß Erfurt und des FC Energie Cottbus gelang es durch das 0:0 gegen Altglienicke, zumindest einen Punkt aufzuholen.

Abschlussgespräch im Juni angesetzt

Im Trainerkurs wird Klingbeil im Mai noch zu einer Präsenzphase reisen, bevor Mitte Juni das Abschlussgespräch ansteht. Eine Stunde lang muss der Coach über seine Spielidee referieren und sich erfolgreich den Fragen stellen, bevor er die A-Lizenz in der Tasche hat und die formale Voraussetzung erfüllt, bis zur Regionalliga zu trainieren.

