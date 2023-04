Saison-Aus für PSG-Abwehrspieler Mukiele

Paris Für Nordi Mukiele vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain ist die Saison vorzeitig beendet. Der frühere Abwehrspieler von RB Leipzig fällt nach einer Operation für die verbleibende Spielzeit aus.

Für Nordi Mukiele vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain ist die Saison vorzeitig beendet. Der frühere Abwehrspieler von RB Leipzig fällt nach einer Operation für die verbleibende Spielzeit aus.

„Ich bin natürlich enttäuscht, dass ich den Rest der Saison verpassen werde, aber meine Gesundheit und meine langfristige Genesung haben oberste Priorität. Ich werde hart arbeiten, um in der nächsten Saison stärker zurückzukommen“, schrieb der 25-Jährige auf Instagram.

Wie PSG mitteilte, musste sich Mukiele einer Operation unterziehen. Beim Tabellenführer war Mukiele Stammspieler auf der rechten Abwehrseite, ehe er sich Ende Januar am Oberschenkel verletzte und mehrere Wochen ausfiel. Danach wollte er wieder angreifen und kam gegen den FC Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League für wenige Minuten zum Einsatz. „Leider führte das zu einer erneuten Verletzung“, schrieb Mukiele nach dem Eingriff im finnischen Turku.

Mukiele war im vergangenen Sommer nach vier Jahren in Leipzig zurück in seine Heimat gewechselt. Mit den Sachsen gewann er in der Vorsaison den DFB-Pokal.