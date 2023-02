Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse via ZUMA Press/dpa/Archivbild

Serie A Salernitana-Trainer in einem Monat zweimal beurlaubt

Salerno Der italienische Fußball-Erstligist US Salernitana hat seinen Cheftrainer Davide Nicola (49) zum zweiten Mal binnen 30 Tagen von seinen Aufgaben entbunden. Wie der Tabellen-16. der Serie A bekannt gab, wird Paulo Sousa (52) Nachfolger von Nicola.

Sousa gewann als Spieler mit Borussia Dortmund 1997 die Champions League und trainierte zuletzt den brasilianischen Club Flamengo aus Rio de Janeiro.

Vorgänger Nicola war von Salernitana, wo der ehemalige Bayern-Spieler Franck Ribéry Teil des Managements ist, Mitte Januar nach einer 2:8-Niederlage gegen Atalanta Bergamo schon einmal beurlaubt worden. Damals folgte jedoch prompt eine Rolle rückwärts: „Jetzt starten wir ALLE gemeinsam neu“, schrieb der Coach in den sozialen Medien, nachdem sich Clubpräsident Danilo Iervolino zwei Tage nach Nicolas Rauswurf nochmal umstimmen hatte lassen.

„Ich habe mit all meiner Kraft den Präsidenten gebeten, sich das mit meiner Entlassung noch mal zu überlegen“, erklärte Nicola damals die überraschende Wende. Medienberichten zufolge hatte sich auch die Mannschaft der Süditaliener für einen Verbleib ihres Trainers ausgesprochen. Nun gibt es vorerst kein Zurück.

Salernitana liegt in der Serie A vier Punkte vor den Abstiegsrängen, am Mittwoch verlor das Team bei Mitkonkurrent Hellas Verona 0:1, am Sonntag (15.00 Uhr) geht es gegen Lazio Rom. Die Bilanz im Jahr 2023 ist mit nur einem Sieg aus sieben Spielen ausbaufähig - dieser Aufgabe darf sich nun Sousa widmen.