SpVgg. Kranichfeld: Ronald Telle im Club der Sechziger

Kranichfeld. Kranichfelder Fußball-Chef und TFV-Schiedsrichterbeobachter wurde vorab 2020 für sein jahrelanges Engagement mit der TFV-Ehrennadel in Gold geehrt

Der langjährige Schiedsrichter und Ronald Telle von der SpVgg. Kranichfeld 1861 feierte vergangene Woche Dienstag seinen 60. Geburtstag. Der Technische Leiter Fußball der Spielvereinigung wurde für sein jahrzehntelanges Engagement bereits zuvor am 1. Februar 2020 auf dem noch als Präsenzveranstaltung durchgeführten dritten Kreisfußballtages mit der Ehrennadel des Thüringer Fußball-Verbandes in Gold geehrt.

Ronald Telle beim 3. Kreisfußballtag in Bad Blankenburg. Dort erhielt er die Ehrennadel des TFV in Gold. Ronald Telle (SpVgg. Kranichfeld), Gunther Vorkäufer (SSV Vimaria Weimar), Angela Nickoll, Peter Wachsmuth (FSV 95 Oberweißbach) und Detlef Riemer (SC 1903 Weimar). Foto: Andrea Rahsmann

Ronald Telle kümmerte sich zuletzt aber nicht nur intensiv um alle organisatorischen Belange der Abteilung seines Vereins SpVgg. Kranichfeld, er ist nach wie vor auch als Schiedsrichterbeobachter in den höchsten Spielklassen Thüringens anzutreffen.

Telle absolvierte 1981 erfolgreich seine Schiedsrichter-Prüfung, war daraufhin war er als aktiver Schiedsrichter im Kreisfußballausschuss Weimar tätig.

Von 1992 bis 2001 war er im KFA Weimar Staffelleiter in der 2., später in der 1. Kreisklasse und für den Kreispokal und war zudem ab 1993 als Schiedsrichter im Westthüringer Fußballbezirk (WTFB) eingesetzt und stand als Schiedsrichter-Assistent auch in der Thüringenliga an der Seitenlinie.

Lange Zeit Schiriobmann

Von 1999 bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden 2008 war er zudem Referee in den Landesklassen Thüringens. Ab 2002 war Ronald Telle viele Jahre bis zum Zusammenschluss der KFA Ilm-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt und Weimar 2013 Kreisschiedsrichter-Obmann innerhalb des KFA Weimar, bevor ihn der Möhrenbacher Karl-Heinz Linke beerbte.

Telle kümmerte sich zunächst um die Ansetzungen und sprang da beim KFA auch noch einmal 2014/15 ein. Danach kümmerte sich der Thangelstedter intensiv um die Vereinsarbeit in Blankenhain und später in Kranichfeld, führte aber immer wieder auch Schiedsrichter-Schulungen innerhalb des KFA Mittelthüringen durch.