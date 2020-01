SV 09 Arnstadt 7:0 über Rudolstadt und doch am Ende kein Pokalsieg

Der Auftakt des dreitägigen 17. Arnstrom-Cups ist traditionell den „Großen“ in einem eigenen Turnier vorbehalten. Insgesamt sechs Turniere gab es am langen Fußball-Wochenende mit Bande insgesamt und trotz der Absage von Schott Jena bot das Premium-Turnier wieder einiges.

So verteidigte der Oberligist FC Einheit Rudolstadt nach holprigem Start seinen Vorjahressieg am Ende mit vier Punkten Vorsprung noch deutlich und kurioserweise sogar mit negativen Torverhältnis von 12:14. Der Grund dafür: Bei der einzigen Niederlage überhaupt unterlagen die Jähnisch-Männer 0:7 gegen den frischgebackenen Salza-Cup-Sieger SV 09 Arnstadt. Skaba (2), Amaro (2), Scheuring (2) und Rümpler trafen. Einheits Lukas Schirrmeister: „Das sind wir völlig auf dem falschen Bein erwischt worden. Einfach nicht ins Spiel gekommen.“ Die „Nullneuner“ deren neuer Trainer Martin Hauswald noch von der Tribüne aus genau hinschaute, spielten da, angetrieben vom technisch versierten Ex-Rudolstädter Amaro, wie aus einem Guss. Und eigentlich steuerten die erneut von Reserve-Trainer Daniel Nehrlich gecoachten Arnstädter zielsicher auf einen weiteren Pokalstreich zu.

Schwerer Stand: Der Martinrodaer Benjamin Hertel (vorn) wird von den Rudolstädtern Lucas Schirrmeister und Robert Bismark (r.) bedrängt. Die Rudolstädter sicherten sich im zweiten Durchgang der Doppelrunde auch durch ein 4:2 im Oberliga-Duell die Pokalverteidigung. Foto: René Röder

Dem von einer schweren Verletzung von Preußen-Keeper Arnold überschatteten 1:1 zum Auftakt gegen Langensalza folgte auch gegen Kreis-Rivale FSV Martinroda ein überzeugender 2:0-Sieg.

SV-09-Trainer Daniel Nehrlich, der möglicherweise auch durch seine überzeugende Hallenturnier-Bilanz möglicherweise zum Co-Trainer des Thüringenliga-Teams aufsteigt: „Bis dahin lief das wirklich flüssig, dann war aber gleich vom Start weg im zweiten Durchlauf irgendwie die Luft raus.“ Einer überraschenden 0:3-Niederlage gegen Langensalza folgte postwendend ein 0:1 gegen Rudolstadt und Arnstadts Hoffnung auf den Pokalsieg war ganz schnell weg.

Wieso dieser plötzliche Leistungseinbruch kam, bleibt rätselhaft. Vielleicht lenkte der Kurzbesuch des neuen Trainers die „Nullneuner“ doch etwas zu sehr ab. Vor dem eigenen Publikum eher etwas peinlich ging auch Arnstadts-Turnierabschluss gegen Martinroda mit 0:5 völlig daneben. Damit war auch noch Platz zwei verspielt. Erfolgreichste Torschützen beim Gastgeber waren Skaba und Scheuring mit je drei Treffern.

Arnstadts Ballzauberer Raul Victor Xavier Amaro (l.) gegen den Langensalzaer Tobias Sauerbier. Foto: René Röder

Martinrodas Steigerung wurde am Ende dann doch noch belohnt mit dem kleinen Arnstrom-Pokal und mit Benjamin Hertel und Marc Fernando durften zwei ihrer Oberliga-Leistungsträger sich nach fünf Toren im Stechen noch einmal beweisen. Im Tor stand Arnstadt Keeper Sünkel, der sich einen Spaß daraus machte, die beiden ärgern zu wollen. So verhinderte er Fernandos Sieg mit einem gehaltenen Ball noch. Sünkel war schon in einer Reihe anderer Hallenturniere durch seinen „Killerinstinkt“ aufgefallen.

Kurios war auch dass Benjamin Hertel seine Pinkelpause vor dem Spiel gegen Langensalza soweit ausdehnte, dass er den Anpfiff um Sekunden verpasste und etwas knifflig war es im Spiel zwischen Arnstadt und Rudolstadt, als Arnstadts Hüne Ruschke eher unrühmlich Einheit-Keeper Bresemann umstieß, dafür die Rote Karte sah. Ansonsten lief das Turnier sehr fair ab. 600 Zuschauer kamen und sorgten mit ihren Eintrittsgeldern für eine ordentliche Spende an die Kindertagesstätte „Regenbogen“ die für einen rund 60.000 Euro teuren Kinderspielplatz spart. Im Sommer soll noch einmal kräftig etwas dazu kommen. Als Benefiz-Spiel soll dann Zweitligist Dynamo Dresden nach Arnstadt kommen und gegen den SV 09 spielen.

Beim zweiten Männerturnier gewann der SV 09 Arnstadt II mit 2:0 im Finale gegen Kreisoberliga-Spitzenreiter SV Gehren. Dritter wurde Elgersburg durch einen 6:5-Neunmeter-Sieg über Haarhausen.