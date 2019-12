Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV 09 Arnstadt: Neuer Trainer kommt erst zum Jahresstart

Lars Fabig der Präsident des SV 09 Arnstadt war in den letzten Jahren vielbeschäftigt und an vielen „Fronten“ zu finden. Akribisch bereitet er mit seinem Vorstand den 2. Silvesterlauf am 31. Dezember und den traditionsreichen 17. Arnstrom-Cup vor, will bis zum Neujahr zudem einen neuen Trainer für seine Thüringen-Fußballer gefunden haben und außerdem stehen umfangreiche Bauarbeiten ab 2020 am Obertunk in Arnstadt an. Von der Stadt gab es zudem gestern dafür klare Signale.

Mehr als die anstehenden Veranstaltungen interessiert die Anhänger des SV 09 Arnstadt derzeit die Trainerfrage. Haben Sie schon einen Nachfolger für Thomas Giehl und Heiko Weinrich für ihre Thüringenliga-Fußballer gefunden? Nein, wir haben entgegen aller öffentlichen Diskussionen und Gerüchte noch keinen Trainer. Aber Vorstellungen haben Sie schon, wer es werden kann? Nein. Es gibt noch keinen neuen Trainer. Wir sind noch nicht einmal soweit, dass wir sagen könnten, wir hätten einen. Drängt die Zeit nicht. Bis wann muss denn ein neuer Trainer gefunden sein? Da ist noch Zeit, wie lassen uns auch nicht drängen. Zum 1. Januar werden wir in jedem Fall einen neuen Trainer haben, Nicht früher. Bringen Sie bitte noch einmal den Grund für die Trennung vom bisherigen Trainer Thomas Giel auf den Punkt. Es ging uns bei der Entscheidung der Trennung von Thomas Giehl nicht um die Tabellenplatzierung oder um Ergebnisse. Es ging uns um die Darstellung der Mannschaft . Wir sind nicht zufrieden gewesen mit dem, wie sich die Mannschaft präsentiert, wie sich für den Verein identifiziert wird. Wie das Auftreten ist. Es war zuletzt seit längere Zeit keine Entwicklung erkennbar. Das war Inhalt des Gesprächs mit dem Trainer und dass wir nach viereinhalb Jahren auch einmal frischen Wind in die Mannschaft bringen. Ist der Zeitpunkt dafür so günstig gewählt? Es gibt keinen günstigen Zeitpunkt. Wir haben das diskutiert. Es wäre auch im Sommer geräuschvoll abgegangen. Deshalb jetzt der Schritt. Wir haben es uns mit der Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Wir haben sehr erfolgreiche Zeiten mit den Trainer Giehl und Heiko Weinrich gehabt. Der neue Trainer kann nun die Vorbereitung und die Rückrunde nutzen um die Mannschaft zu entwickeln, damit dann in der nächsten Saison ein anderer SV 09 Arnstadt auf dem Platz zu sehen ist, als in dieser Saison. Sitzt der neue Trainer vielleicht schon beim hauseigenen Arnstrom-Cup am 3. Januar in der Jahnsporthalle auf der Bank? Wir werden sehen. Wie ist da der Stand der Vorbereitung für dieses Turnier? Wir wollen das Turnier zum festen Bestandteil im Fußball-Kalender der Thüringer Vereine werden lassen, spielen traditionelles Fußball mit Vollbande. Freitag geht es los mit einem hochkarätigen überregionalen Turnier. Die Oberligisten Einheit Rudolstadt und der FSV Martinroda sind dabei, wir, Schott Jena und Bad Langensalza. Leider musste die SpVgg. Geratal absagen, die hat zeitgleich ihr eigenes Turnier. Wie hoch ist die Siegprämie? Gestaffelt 500, 300, 200 Euro. Ich glaube das ist ordentlich für ein Turnier dieser Größenordnung.. Aber auch an den zwei Folgetagen ist einiges los. Die E- und B-Junioren sind mit großen Teilnehmerfeldern am Sonntag ab 9.30 Uhr am Ball. Zuvor Sonnabend spielen ab 9.30 Uhr die D-Junioren, 14 Uhr die C-Junioren und ab 18 Uhr ein regionales Turnier mit unsere Zweiten Haarhausen, Gehren, Elgersburg, Lok/Motor Arnstadt Empor Erfurt und einer Auswahl von der Kita Regenbogen. Für die spielen Sie quasi auch! Genau. im Rahmen der Spendensammlung beim Projekt Ein Sportfeld für Kinder wollen wir mit den Turniereinnahmen den Förderverein Kindergarten Regenbogen unterstützen. Die Kinder nutzen eine Spielfläche, die in einen schlechten Zustand ist. Für 60 000 Euro soll ein Mini-Spielfeld dort gebaut werden. Das kostet 60 000 Euro. Wir werden uns an verschiedenen Projekten beteiligen. Im Sommer soll Dynamo Dresden zu einem Benefizspiel nach Arnstadt geholt werden und beim Arnstrom-Cup hoffen wir zwischen 700 und 1000 Euro an Spenden- und Eintrittsgeldern beisteuern zu können. Durch Eintrittsgelder? Für die beiden Männer-Turniere wird Eintritt verlangt. Freitag 7 Euro, Sonnabend 5 Euro. Letztes Jahr hatten wir 700 Zuschauer beim Hauptturnier. Das wollen wir auch diesmal schaffen. Eine tolle Sache. Am 31. Dezember findet auch der Silvesterlauf wieder statt. Die zweite Auflage. Ihr Verein brachte diese alte Tradition nach Arnstadt zurück. Ganz ohne Ergebnisse und Erfolgsdruck. Der Lauf soll allen Arnstädtern einen locker-sportlichen Jahresausklang bieten. Es wird kein Startgeld erhoben, es gibt eine Zeitmessung aber keine Wertung. Dafür wieder für jeden eine Medaille und Urkunde und viel Spaß drumherum natürlich auch noch. Wann geht es da los? Bereits 10.15 Uhr mit den Kinderläufen, 10.30 Uhr starten die Hauptläufe über sechs und zehn Kilometer. 10.35 Uhr gehen die Nordic Walker auf die Strecke. Die Strecke führt vom vom Jahnstadion über den Dornheimer Berg, die JVA und zurück. Alles läuft unkompliziert. Bis 10 Uhr kann man sich anmelden und loslaufen und das Jahr sportlich beenden.