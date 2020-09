SV Elversberg feiert Pokal-Überraschung gegen St. Pauli

Spiesen-Elversberg. Der FC St. Pauli hat sich nach einer desolaten Leistung bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals verabschiedet.

Beim Pflichtspiel-Debüt des neuen Trainers Timo Schultz unterlag der Hamburger Zweitliga-Club am Sonntag beim Regionalligisten SV Elversberg mit 2:4 (1:2). Erstmals seit 2010 erreichten die Saarländer damit die zweite Runde.

Das Team von Chefcoach Horst Steffen ließ sich vor 500 Zuschauern auch nicht vom frühen Rückstand durch Marvin Knoll (7. Minute) irritieren. Luca Schnellbacher (16.) und Patryk Dragon (26.) drehten die Partie. Ron Fellhauer köpfte das 3:1 (48.), dann traf erneut Schnellbacher (67.). Der kombinationsstarke Viertligist stürzte St. Pauli von einer Verlegenheit in die nächste. Elversbergs Israel Suero Fernandez verschoss sogar noch einen Foulelfmeter (73.). Rico Benatellis Treffer zum 2:4 (78.) kam zu spät. So flog St. Pauli zum dritten Mal in vier Jahren zum Auftakt aus dem Pokal.

© dpa-infocom, dpa:200913-99-545801/2