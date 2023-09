Thiaw: „Will auch ein Leader sein“

Wolfsburg Abwehrspieler Malick Thiaw geht die anstehenden beiden Länderspiele auch mit einem persönlichen Ehrgeiz an und will sich im Nationalteam durchsetzen.

„Ich mache bei meinen Ansprüchen jetzt auch keinen Schritt zurück. Dass ich jetzt wieder dabei bin, zeigt, dass ich die erste Aufgabe gelöst habe, den ersten Schritt gemacht habe. Und jetzt geht es eben um den nächsten“, sagte der 22-Jährige vom AC Mailand dem „Kicker“. Steigern könne er sich auch in Italien noch beim „Decken in der Box“, räumte er ein, er wolle auch torgefährlicher werden. „Und ich will noch mehr reden, ich will auch ein Leader sein.“

Thiaw hatte im Juni beim 0:1 in Polen und 0:2 gegen Kolumbien seine ersten A-Länderspiele bestritten. Es sei der Mannschaft nun „sehr bewusst“, worum es in den Testpartien gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich gehe, sagte Thiaw. „Wir reden viel innerhalb der Gruppe über das, was zuletzt war“, sagte er und betonte: „Die Testspiele geben eine Richtung vor.“