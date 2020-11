Tendenz zu kurzer Pause - Fußball-Verband diskutiert mit Vereinen

„Ein ‚Kaltstart’ nach vier Wochen Trainingspause ist nicht vorgesehen, wird aber ein Thema mit der Beratung der Ligavertreter sein“, so Sven Wenzel. Am kommenden Mittwoch finden Diskussionen mit den Vereinen der Thüringenliga und der Landesklasse statt.

Thüringens Fußball-Vereine wollen so schnell wie möglich wieder spielen, dass ist der Tenor einer ersten Besprechung des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) mit neun ausgewählten Ligavertretern der Thüringenliga und der Landesklasse am Sonntag.

Per Videokonferenz diskutierten die Spielobleute und Vereinsvertreter wie die Saison in Thüringen weiter verlaufen könnte. Dabei wurde schnell deutlich, dass die Mannschaften schon am Wochenende 5./6. Dezember auch ohne viel Training wieder kicken wollen, sollten es die Corona-Regeln des Landes zulassen. Auch zu einer kurzen Weihnachtspause, um bereits Mitte Januar wieder zu spielen, sei man bereit, so der TFV in einer Pressemeldung. Damit würde Spielraum für weitere mögliche regionale Corona-Pausen geschaffen, so TFV-Spielobmann Sven Wenzel. Ziel des TFV bleibt zunächst die Hinrunde und dann auch die Rückrunde zum Abschluss zu bringen.

Die Resultate der sonntäglichen Gesprächsrunde sollen die Basis für die beiden Videokonferenzen am kommenden Mittwoch sein. Dann sind zunächst alle Vereine der Thüringenliga, danach die Landesklassen-Vertreter zugeschaltet.

