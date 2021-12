Tickets storniert: Wolfsburg - Lille nur vor 13 281 Fans

Gegen OSC Lille werden in der Volkswagen Arena nur noch 13.281 Zuschauer zugelassen sein.

Wolfsburg. Wegen der verschärften Corona-Verordnung in Niedersachsen hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg alle bislang verkauften Eintrittskarten für das letzte Champions-League-Gruppenspiel gegen den OSC Lille storniert.

Bei der Partie am 8. Dezember (21.00 Uhr/DAZN) werden in der Volkswagen Arena nur noch 13.281 Zuschauer zugelassen sein. 15.000 Besucher und damit die Hälfte der Stadionkapazität wären nach der neuen Verordnung erlaubt. Der VfL reduziert die Anzahl der Tickets aber noch einmal, um die Sicherheitsabstände auf den Tribünen einhalten zu können. Der neue Vorverkauf hat bereits an diesem Freitag begonnen.

© dpa-infocom, dpa:211203-99-246383/2