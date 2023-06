Van Bommel führt Antwerpen zum ersten Meistertitel seit 1957

Berlin Mark van Bommel führt Antwerpen zum Double aus Meisterschaft und Pokal. Der Ligatitel entscheidet sich durch ein Last-Minute-Tor.

Bei der ersten Fußball-Meisterschaft seit 66 Jahren für Royal Antwerpen kamen bei Mark van Bommel ungeahnte Sprintqualitäten zum Vorschein. Nach dem unglaublichen Meisterschaftsdrama und dem Titel entscheidenden Treffer zum 2:2 in der vierten Minute der Nachspielzeit beim KRC Genk setzte der frühere Bayern-Star zum Jubellauf übers halbe Feld an.

„Dann weiß man wirklich nicht mehr, was man tut. Du rennst und sie springen dir um den Hals. Erst da wurde mir klar, dass ich aufs Feld gerannt war“, berichtete der 46-jährige Niederländer, der Antwerpen damit sogar zum Double führte: „Das ist mein schönster Moment auf belgischem Boden. In Belgien gelang es nur sieben Mal, das Double zu holen. Das ist außergewöhnlich.“

Nachdem Antwerpen in der Vorwoche die Chance auf die vorzeitige Meisterschaft im eigenen Stadion verpasst hatte, ging es am Sonntag mit dem punktgleichen Union Saint-Gilloise (46) und Genk (45) in einen Dreier-Showdown.

Kurz vor Spielschluss sah Saint-Gilloise wie der Meister aus. Doch das Team aus dem Vorort von Brüssel kassierte gegen Club Brügge in der 90. Minute erst den 1:1-Ausgleich und unterlag am Ende sogar 1:3. In der virtuellen Tabelle war nun Genk dank einer 2:1-Führung im Duell mit Antwerpen vorn. Aber dann kam die 94. Minute und der große Auftritt von Kapitän Toby Alderweireld: Mit einem perfekten Distanzschuss ins linke obere Eck erzielte der 34 Jahre alte Verteidiger, geboren in Antwerpen, den umjubelten Treffer zum 2:2 - Antwerpen holte die erste Meisterschaft seit 1957 mit je einem Punkt Vorsprung auf Genk und Saint-Gilloise.

„Dafür haben wir trainiert, aber so endet es, nein“, sagte van Bommel kopfschüttelnd: „Wir spielen auswärts um den Titel und unser eigenes Stadion ist ausverkauft. Das ist nur in Antwerpen möglich.“ Im Pokalfinale hatte sich Antwerpen Ende April mit 2:0 gegen KV Mechelen durchgesetzt.

Bei seiner letzten Trainerstation in der Bundesliga war van Bommel beim VfL Wolfsburg im Oktober 2021 nach nur 115 Tagen im Amt entlassen worden. In Antwerpen übernahm der frühere niederländische Nationalspieler Ende Mai 2022.