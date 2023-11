Verletzung: Rapinoes letztes Spiel endet nach drei Minuten

San Diego Im letzten Spiel ihrer Karriere wollte Megan Rapinoe ihr Team OL Reign erstmals zur US-Meisterschaft schießen. Doch im Finale gegen Gotham FC kommt es ganz bitter.

Im letzten Spiel ihrer Karriere hat sich Star-Fußballerin Megan Rapinoe (38) nach nicht einmal drei Minuten verletzt und das Playoff-Finale um die US-Meisterschaft fortan von der Bank aus verfolgt. Die zweifache Weltmeisterin von OL Reign rutschte am Samstagabend (Ortszeit) in San Diego ohne Einwirkung einer Gegnerin des Gotham FC mit dem rechten Bein weg und wurde vor ihrer Auswechslung mehrere Minuten lang untersucht. US-Medien berichteten von einem Verdacht auf eine Verletzung an der Achillessehne. Rapinoe konnte schließlich selbst vom Platz laufen.