Völler: DFB-Auswahl „in der Bringschuld“

Wolfsburg Die deutsche Nationalmannschaft hat nach „schlechten“ Länderspielen im Juni laut Sportdirektor Rudi Völler etwas gutzumachen. Der einstige Teamchef vertraut dem aktuellen Bundestrainer.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den kommenden beiden Länderspielen „in der Bringschuld“.

Bis zur Heim-EM 2024 sei „nicht mehr ganz ein Jahr Zeit“, sagte der einstige Teamchef im Podcast „Spielmacher - der EM Talk von Sebastian Hellmann & 360Media“. Bundestrainer Hansi Flick werde in den Testpartien gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Japan und am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich eine „bessere Leistung“ und „noch mehr Engagement“ fordern.

„Auch er - bei allem Druck, den er spürt - auch Hansi ist voller Elan, er brennt, um jetzt in den beiden Spielen gegen Japan und Frankreich zu zeigen, was wir immer noch spielen können in Deutschland“, sagte Völler. Die Juni-Spiele gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (2:2) seien „sicherlich schlecht“ gewesen. „Da muss es natürlich eine Leistungssteigerung geben, das ist ja selbstverständlich“, sagte der 63-Jährige.