Wolfsburg holt Dijkstra - Weiterleihe nach Enschede

Wolfsburg Champions-League-Finalist VfL Wolfsburg hat die niederländische Fußball-Nationalspielerin Caitlin Dijkstra verpflichtet, aber umgehend noch für ein weiteres Jahr an ihren bisherigen Club vom FC Twente Enschede ausgeliehen.

Das gab der VfL bekannt. Die 24-Jährige solle in Enschede „weiter Spielpraxis sammeln“, heißt es in der Mitteilung des Clubs. In Wolfsburg unterschrieb die Innenverteidigerin einen bis 2026 datierten Vertrag.

„Ich bin davon überzeugt, dass sie großes Potenzial besitzt und mit ihren defensiven Fähigkeiten auf lange Sicht eine wichtige Verstärkung für unser Team sein wird„, sagte VfL-Frauenfußball-Direktor Ralf Kellermann. „Aufgrund der aktuellen Kadersituation wollen wir ihr die Möglichkeit bieten, sich zunächst noch ein Jahr beim FC Twente Enschede auf dem Niveau weiterzuentwickeln, ehe sie nach Wolfsburg kommt.“