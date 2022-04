Wolfsburgerinnen mehrere Wochen ohne Schwedin Blomqvist

Wolfsburg. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen in der entscheidenden Phase ihrer Bundesliga- und Champions-League-Saison auf die schwedische Nationalspielerin Rebecka Blomqvist verzichten.

Die 24-jährige Angreiferin zog sich am vergangenen Freitag bei der 1:5-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona eine Verletzung im linken Sprunggelenk zu. Das gab der VfL nach einer Untersuchung bekannt.

Die Wolfsburgerinnen erwarten eine Ausfallzeit von mehreren Wochen. In diese Zeit fallen das Rückspiel gegen Barcelona am nächsten Samstag sowie die letzten drei Bundesliga-Spiele, in denen das Team den Gewinn der deutschen Meisterschaft perfekt machen will. Am 28. Mai folgt noch das Finale des DFB-Pokals gegen Turbine Potsdam.

