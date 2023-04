Torjäger Jürgen Heun 1988 im damaligen Georgij-Dimitroff-Stadion in Erfurt.

Zeitreise mit Fußballveteranen Heun, Ernst und Heynemann in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Vier Fußballidole von einst treten am Samstag, 15. April, in Bad Tabarz auf.

Nach längerer Pause meldet sich die „Fußballzeitreise“ mit einer Veranstaltung zurück. Bekannt ist der Verein aus Bad Tabarz nicht nur wegen der Ausstellung über die deutsch-deutsche Fußballgeschichte, sondern auch für seine Talkrunden mit hochkarätigen Gästen. Weltmeister wie Andreas Brehme, Pierre Littbarski, Bernd Hölzenbein, Horst Eckel oder Europameister Hansi Müller, Trainerlegenden wie Hans Meyer, Eduard Geyer, Peter Neururer, Bernd Stange oder DDR-Fußball-Idole wie Jürgen Sparwasser, Joachim Streich, Jürgen Croy, Peter Ducke, Lothar Kurbjuweit, Manfred Kaiser, Olaf Marschall waren schon zu Gast im Kurort im Landkreis Gotha.

Am 15. April 2023, 19 Uhr, werden gleich vier Prominente von einst in Bad Tabarz im Kukuna zu einer Talkrunde erwartet: Rainer Ernst (BFC Dynamo, 1. FC Kaiserslautern, Girondins Bordeaux, AS Cannes, FC Zürich), Matthias Döschner (SG Dynamo Dresden, Fortuna Köln), Jürgen Heun (FC Rot-Weiß Erfurt) sowie Schiedsrichter Bernd Heynemann. Die Runde wird moderiert von Filmemacher Uwe Karte.

Als Zugabe präsentiert Panorama digital geschichtsträchtiges Filmmaterial mit Spielen von der DDR-Nationalmannschaft und aus der DDR-Oberliga.

Eintrittskarten im Ticketshop Thüringen, Tel. 0361 / 227 5 227 und in der Touristinformation Bad Tabarz