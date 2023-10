Zwei Fans wegen Verhöhnung eines toten Kindes festgenommen

In England sind zwei Männer festgenommen worden, weil sie einen 2017 gestorbenen Jungen verhöhnt haben sollen, der ein großer Fan des AFC Sunderland war.

Sheffield In England hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die sich beim Zweitliga-Fußballspiel zwischen Sheffield Wednesday und dem AFC Sunderland über den Tod eines kleinen Jungen lustig gemacht haben sollen, um Sunderland-Fans zu provozieren.

In England hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die sich beim Zweitliga-Fußballspiel zwischen Sheffield Wednesday und dem AFC Sunderland über den Tod eines kleinen Jungen lustig gemacht haben sollen, um Sunderland-Fans zu provozieren.

Die South Yorkshire Polizei teilte mit, die beiden Männer im Alter von 27 und 31 Jahren würden verdächtigt, die öffentliche Anständigkeit verletzt zu haben.

Die Männer waren bereits am Samstag in Gewahrsam genommen worden, zuvor kursierten Fotos von der vermeintlichen Provokation im Internet. Darauf war zu sehen, wie einer der beiden Sheffield-Fans während des Spiels am vergangenen Freitag ein Foto von Bradley Lowery hochhielt, während beide lachten. Lowery war ein glühender Sunderland-Fan, der während seines Kampfes gegen eine seltene Krebserkrankung zu einer Art Maskottchen des Clubs wurde. Er war 2017 im Alter von sechs Jahren gestorben.

Ein Sprecher von Sheffield Wednesday verurteilte das mutmaßliche Verhalten der beiden Männer und teilte mit, man werde die Ermittlungen unterstützen. „Wir können uns nur für den zweifellos verursachten Kummer bei Bradleys Familie und Freunden entschuldigen“, hieß es. Sheffield verlor das Heimspiel gegen Sunderland mit 0:3.