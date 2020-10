Fußballer der Spielvereinigung Geratal ziehen Bilanz

Einheitliches Outfit: Alle Nachwuchs-Mannschaften der Partnervereine FSV Gräfenroda und SpVgg. Geratal bekamen einheitlich gefertigte Spielkleidung. Die Trainer von den Bambinis bis zu den A-Junioren, nahmen sie in Empfang.

In Anwesenheit der gesamten ersten Männermannschaft fand in der Geratal-Halle die diesjährige Jahreshauptversammlung der Spielvereinigung Geratal Geschwenda-Geraberg statt.

In dieser wurde Bilanz des letzten Jahres gezogen, das unter schwierigen Bedingungen begann und sich dann jedoch positiv, trotz Corona, zuversichtlich entwickelte. So konnte trotz großer Probleme eine Mannschaft für die Thüringenliga erhalten werden und ein neuer Vorstand gewählt werden. Schmerzlich war jedoch die Auflösung der in der Kreisoberliga spielenden zweiten Mannschaft des Vereins, die perspektivisch wieder aufgebaut werden soll. Der Verein steht auf gesunden wirtschaftlichen Füßen.

Die Nachwuchs-Initiative wird fortgeführt und intensiviert. Gemeinsam mit dem FSV Gräfenroda werden in diesem Spieljahr alle Nachwuchsklassen, einschließlich der Bambini, gestellt und betreut. Der Ausrüster des Vereins stattete diesbezüglich nun alle Nachwuchsspieler mit einer einheitlichen Spielkleidung aus.

Volker Bärwinkel geehrt

Auf dem Geschwendaer Kickelhähnchen wurde der Sportplatz für den vorrangigen Nachwuchsfußball wiederbelebt. In Geraberg hingegen ist ein neues Sozialgebäude sowie ein Bolzplatz geplant.

Aus dem Publikum heraus wurde dem Vorstand ausdrücklich unter viel Applaus gedankt, dass er sich in der bekannten schwierigen Phase des Vereins zur Verfügung stellte und den Verein wieder in ruhiges Fahrwasser brachte.

Zudem wurde Volker Bärwinkel für seine Verdienste um den Verein mit der Silbernen Ehrennadel des Thüringer Fußballverbandes geehrt.