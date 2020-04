Durch die derzeitige Pause auch beim Fußball zeigt sich, dass die digitale An- und Abmeldung von Spielern so ihre Probleme birgt. Bei Concordia Erfurt hat man es schon am eigenen Leib erfahren.

Erfurt. Was passiert, wenn ein externer Verein einen Spieler zum Schein anmeldet, um dessen Klub zu schwächen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußballer nach Fremdabmeldung vorübergehend nicht einsetzbar

Zurück aus der Corona-Pause mitten hinein in die heiße Phase der Fußballmeisterschaft. Heute findet der letzte Spieltag in der Liga ihres Teams statt, sie als Trainer haben ihre Elf eine Woche lang hart auf den finalen Gegner vorbereitet, noch ein letzter Erfolg in den anstehenden 90 Minuten und der Aufstieg ist ihnen nicht mehr zu nehmen.

Schnell noch das vom Deutschen Fußballbund kreierte obligatorische elektronische Protokoll ausfüllen – und ab aufs Spielfeld!

Doch Moment, was ist das denn jetzt? Beim Erstellen des E-Formulars stellen sie fest, dass sie ihren Abwehrchef, außerdem den Mannschaftskapitän und zu allem Übel die sportlich überlebenswichtige Tormaschine im Sturm nicht in ihrer Spielerliste auffinden können. Die Daten der drei Jungs sind wie vom Erdboden verschluckt, urplötzlich scheint keiner dieser Leistungsträger mehr ihrem Verein anzugehören.

Was buchstäblich wie ein Albtraum für sie als Coach klingt, könnte zumindest theoretisch tatsächlich mit ein paar Klicks im Internet von einer vereinsexternen Person zu bewerkstelligen sein. Das befürchtet zumindest Markus Brandt, Abteilungsleiter Fußball des SV Concordia Erfurt. Der Grund dieses Verdachts: Ende Januar, Zeit der Vorbereitung auf die Rückrunde, „flatterte“ eine Mail in das elektronische Postfach des Vereins. Diese beinhaltete die elektronische Abmeldung des Spielers Marcus Deddner – die nach mehr als zwei Jahrzehnten Vereinszugehörigkeit Deddners und zudem ohne Vorwarnung des Spielers ohnehin aus heiterem Himmel einzuschlagen schien.

„Das war am Wochenende geschehen. Hätten wir Sonntag ein Spiel gehabt, hätten wir Marcus nicht einsetzen können, weil wir ihn nicht ins Formular hätten ziehen können“, erinnert sich Markus Brandt.

Per Anmeldung beim eigenen Verein hatte ein Verantwortlicher eines Kreisklässlers im Namen Deddners diesen automatisch beim SV Concordia abgemeldet. Eine Online-Praxis, die seit einigen Jahren möglich ist, wenn man mit dem Setzen eines elektronischen Häkchens die Richtigkeit aller Angaben bestätigt. Dieser Haken hat quasi die Nachfolgefunktion der Unterschrift des Spielers, mit der er seine Wechselabsichten wasserdicht macht.

Nur: Marcus Deddner hatte nicht im Sinn zu wechseln. „Sowas hätte ich doch vorher gesagt. Außerdem werde ich nächstes Jahr 35 und kann dann bei den Alten Herren von An der Lache/Concordia spielen. Da wechsle ich doch jetzt nicht mehr den Verein.“ Der Schaden wäre im Ernstfall jedoch angerichtet gewesen, weil Vertreter der Passstelle des Thüringer Fußball-Verbandes erst wieder ab Montag anzusprechen sind, um die Abmeldung rückgängig zu machen – was sie dann auch prompt taten.

Nach kurzer Rücksprache zeigte sich, dass besagter Kreisklässler ein privates Gespräch mit Deddner falsch interpretiert und übereifrig gehandelt hatte, nicht vorsätzlich manipulativ. Eine Unterschrift lag nicht vor. Was aber, wenn ein Vereinsvertreter absichtsvoll etwa im Rahmen des Meisterschaftsbeispiels vom Beginn des Artikels einen Konkurrenten mit „Fake-Anmeldungen“ am Wochenende zu schwächen gedenkt?

„Betrug wird grundsätzlich mit empfindlichen Strafen belegt“, antwortet Joachim Zeng, unter anderem Leiter der Passstelle des TFV, kategorisch; räumt aber im Zuge dieser An- und Abmeldung ein: „Wir hatten den Fall noch nicht, dass ein Spieler eingesetzt werden sollte, den ein anderer Verein am gleichen Wochenende abgemeldet hatte.“

Während Zeng aufgrund des (meist) unkomplizierten und schnellen Vorganges von Online-An- und Abmeldungen das Prinzip grundsätzlich unterstützt, verweist er in einem solchen Sonderfall auf Rücksprachen mit dem jeweiligen Staffelleiter der Liga. „Hier könnte man auch einen gesperrten Spieler ins Formular ziehen, muss sich aber sicher sein, dass der Spieler bei keinem anderen Verein unterschrieben hat. Bestenfalls holt man sich vor dem Spiel die Unterschrift des Spielers ein, dass er im Vorfeld keinem Wechsel per Unterschrift zugestimmt hat.“

„Das allein ist nicht das Problem“, stimmt Concordia-Abteilungsleiter Markus Brandt Passstellen-Leiter Joachim Zeng nur in Teilen zu. „Marcus Deddner war eben nicht als gesperrter Spieler in der Spielerliste auffindbar, sondern überhaupt nicht mehr. Ganz so, als würde er dem Verein nicht mehr angehören. Mit der elektronischen Anmeldung bei dem anderen Verein war er automatisch aus der Liste beim SV Concordia Erfurt getilgt.“

Um – falls notwendig – eine technische Lösung einer solchen ungeahnten Manipulationsmöglichkeit vorzubeugen, kann ja der Zeitraum der Corona-Pause dienen, aus der wir in Wahrheit ja noch lange nicht zurück sind.