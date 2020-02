Futsal-Titel des SC 03 Weimar: Triumphzug in Grün und Gelb

Chapeau, Hut ab! Michael Junker staunt schon den einen oder anderen Bauklotz eingedenk dessen, was sich da gerade auf dem Parkettboden der Apoldaer Dreifelderhalle ereignet. Der Trainer des Verbandsligisten SC 03 Weimar erlebt erst die letzten Sekunden des Finalspiels um die Thüringer Futsal-Meisterschaft vom Feldrand aus. Seine Jungs, sie führen bereits mit 2:0 gegen den FC Fahner Höhe aus Dachwig-Döllstedt. Stephan Pabst reißt die Arme hoch, Marvin Schindler ballt die Faust und Keeper Daniel Feuerstein grient wie ein Honigkuchenpferd. Der SC ist neuer Hallenmeister des Freistaats. Und zwar mit Recht.

Ganz hinten links in der Ecke des oberen Zuschauerranges schwingen Weimars härteste Fans die Fahnen, bekreischen die Tore ihre Lieblinge, besingen die errungenen Siege. Michael Junker verfolgt das Turnier von eben jener Tribüne. Er sei eben kein erklärter Fan des Budenzaubers, sein Assistent Jens Ahlgrimm steht deswegen an der Linie. Junker hat kein Problem mit der Rolle des Beobachters, zumal ihm gefällt, was er da sieht. Das Auftaktspiel des Turniers endet remis, 1:1 gegen eben jene Fahner Höhe, auf die man im Finale noch einmal treffen wird. Es folgen Siege gegen Einheit Worbis (2:1) und die Sportfreunde Marbach (2:0). Apropos Marbach: Deren Ronny Hebestreit, RWE-Legende, erzielte das 15. Turniertor und erhielt zur Belohnung vom Thüringer Fußball-Verband sechs Flaschen Bier. Eines wollte er einem Schlachtenbummler auf der Tribüne schenken. Das Bier war noch auf dem Luftweg nach oben, da stand ein aufmerksamer Ordner schon parat. Getrunken wird draußen! Der Fan gehorchte. Prost!

Marbach war draußen, Worbis auch – und hüben in der anderen Staffel übte der Kreisoberligist FC Einheit Bad Berka den Aufstand gegen die Großen. Trainer Jan Hanke hatte ja angekündigt, dass spielerisch stärkere Teams seinen Jungs wohl eher lägen. Und er hat Recht behalten. Ein 1:1 gibt’s zum Auftakt gegen den SC Leinefelde aus der Landesklasse. Gegen Gumpelstadt, Kreisoberligist aus Westthüringen, lassen die Bad Berkaer ein 3:0 folgen, zum Schluss setzen sie mit dem 1:0 gegen die BSG Chemie Kahla noch einen drauf. Die Einheit zieht als Gruppensieger ins Halbfinale ein.

Und dort wurde es haarig: Bad Berka muss gegen Fahner Höhe ran. Die Referees geben sich aus Sicht des FC Einheit eher pingelig, wovon die Dachwiger durchaus profitieren, da sie sich selbst nicht zu Nicklichkeiten hinreißen lassen. Erst eine halbe Minute vor Schluss ist klar, in welche Richtung es sich sportlich entwickelt, als Carlo Preller mit einem Doppelpack die Uhren auf 3:0 für Fahner Höhe stellt.

Das andere Halbfinale entscheidet Weimar für sich – allerdings erst in der Verlängerung gegen Leinefelde. Das 3:2, das glücksbringende, erzielt Stephan Pabst per Handstrafstoß. Ein Pfiff, mit dem die Kicker aus dem Eichsfeld zu hadern hatten. Ihr Spieler ist am Boden ins Rutschen geraten, hat dort die Kugel an die Hand bekommen. Die Entscheidung ist am Ende vertretbar.

Kreisoberligist FC Einheit Bad Berka sichert sich dann verdient Rang drei als bester Kreisoberligist des Turniers. Gegen Leinefelde im Entscheidungsspiel ist man sogar das bessere Team, es ist ebenso ein kleines Plus an Elan, das den Unterschied in dieser Partie macht. Das 2:0 lässt die Einheit-Kicker jubeln.

Im Endspiel ist dann die Vorsicht die Mutter aller Porzellankisten. Niemand will so recht riskieren, in Rückstand zu geraten. Glück haben die Dachwiger, als das Weimarer 1:0 in einen Pfiff des Schiedsrichters fällt, der lieber auf Freistoß für Weimar entscheidet, statt den Vorteil anzuerkennen. So geht es in die Verlängerung – und dort gibt es nach dem vierten Teamfoul gleich einen Strafstoß für Weimar, den Attila Notas im Fahner Gehäuse nicht pariert – genauso wenig wie die Doublette kurz darauf, 0:2. Beide Tore erzielt Marvin Schindler und macht Fahner Höhe zum Vizemeister. Schindler trifft insgesamt fünfmal. „Ausgerechnet er“, sagt Junker und lacht. Mit seinem Schützling ist der Übungsleiter in der Hinrunde nicht immer einverstanden gewesen – nun setzt der Angreifer eine echte Duftmarke in der Halle. Gemeinsam mit dem Dachwiger Carlo Preller teilt er sich die Torjägerkanone dieses Turniers, Weimars Keeper Feuerstein wird zum besten Schlussmann bestimmt. Als bester Spieler wird Daniel Winge vom Vizemeister ausgezeichnet.

Deren 1:2-Anschluss fällt in der Schlusssekunde inmitten des bereits ausgebrochenen Weimarer Jubels. Michael Junker genießt den Triumph ganz still. „Das haben die Jungs wirklich ordentlich gemacht“, sagt er leise – und beobachtet die gelb-grüne Feierstunde vor den eigenen Fans. Hut ab! Chapeau!