Gänsehaut beim Start des Kyffhäuser Berglaufs

Bad Frankenhausen. Der 42. Kyffhäuser Berglauf in Bad Frankenhausen verlief trotz strenger Auflagen ohne Probleme und erntete wieder viel Lob.

Als die Siegermelodie ertönte und Andreas Kirchner das Mikrofon auf der Bühne in die Hand nahm, war es fast so wie immer. „Diese Melodie. Ich liebe sie und ihr wisst, was nun kommt“, sagte Kirchner, der mit seinem Team den 42. Kyffhäuser Berglauf auf die Beine gestellt hat und mit einer top Organisation ohne größere Probleme durchgeführt hat und zugab, dass er Gänsehaut hatte.