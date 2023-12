Gastgeber bei der Landesmeisterschaft daheim ohne Titel

Ilmenau Sina Otto holt zweimal Silber und mit Lennert Pompe Bronze. Tina Ehemann/Anne Seifert gelingt Halbfinaleinzug.

Ilmenau

René Röder

Ohne einen eigenen Titelgewinn endete die Thüringer Landesmeisterschaft der Erwachsenen (019) in der Ilmenauer Ilm-Sporthalle. Silber gab es in der Einzelkonkurrenz für Sina Otto bei den Damen, Blech für Lennert Pompe (beide SV 1880 Unterpörlitz) bei den Herren, weil dieser im Viertelfinale gegen den Dritten der Setzliste Paul Forner (OTG Gera/13:21, 18:21) vor allem gegen Ende des zweiten Satzes bei ihm gar nichts zusammenlief. Thomas Pohl vom mit dem 1. Ilmenauer BC ausrichtenden SV 1880 Unterpörlitz: „Die Belastungen und Anspannungen waren zuletzt hoch. Und dass unmittelbar nach einer deutschen Meisterschaft auch die Konzentration etwas nachlässt, kann ich auch ein wenig verstehen. Beide hatten sich dennoch viel mehr vorgenommen.“ Auch am zweiten Tag blieb Gold aus, dafür holten die Damen für Unterpörlitz Silber und Bronze.

In Abwesenheit der Jenaer Bundesliga-Spieler, die nun bei den Südwestdeutschen Meisterschaften in Ilmenau ein umstrittenes Bonus-Startrecht erhalten sollen, waren 19 Frauen und 18 Männer am Start. Die möglichen Teilnehmerfelder von jeweils 32 Spielern wurden aber bei weitem nicht ausgeschöpft wurden.

Bei den Herren war für die Einzel neben Pompe nur noch der Ilmenauer Lucas Klauder aus dem Ilm-Kreis am Start, der allerdings gleich nach dem ersten Spiel gegen den Weimarer Schuchardt ausschied (15:21, 12:21). Lennert Pompe war nach Freilos aber auch gleich nach dem Auftakt gegen Forner raus. Florian Wohlegemuths siegte im Endspiel auf Feld vier gegen Dingethal (GM Jena) mit 21:10, 21:6 äußerst einseitig.

Mitreißend war die Damen-Konkurrenz, in der die Routine von Nicole Bartsch (GM Jena) sich gegen die jugendliche Frische von Sina Otto durchsetzte. Während die Jenaerin ihre Finalgegnerin mit einigen „Netzrollern“ und außergewöhnlichen Abschlüssen Sina Otto immer wieder in Wallung brachte, ließ diese sich davon ungewohnt beeinflussen. Sie fand nur kurz energische Antworten, ehe Bartsch immer wieder Nadelstiche setzte und mit 21:9 und 21:10 verdient gewann.

Sinas Vater Michael sah es von der Tribüne. Obwohl er alle anderen Unterpörlitzer Starter direkt am Spielfeldrand coachte, überließ er bei seiner Tochter das ihrem Mixed-Partner Lennert Pompe, ganz berechnend. Beide sollen sich gegenseitig analysieren, ergänzen und sich so sportlich eigenständig weiterentwickeln.

Anne Seifert (Unterpörlitz) zog erst ein Freilos, dann gewann sie übermächtig durch „Walkover“ gegen Vogel (Gera), musste sich dann der an Nummer drei gesetzten Kristin Böhme (Jena/13:21, 11:21) beugen. Tina Ehemann (Unterpörlitz) gewann die Trostrunde, nachdem sie nach Freilos in der 2. Runde an Beate Kerpen (Jena-Zwätzen) 19:21, 20.22 haarscharf ausschied. Und auch Alina Hedler (Ilmenau) schied nur einmal spielend gegen Stempler (Hermsdorf/10:21, 4:21) aus.

Im Mixed bestimmte ebenfalls Nicole Bartsch die Titelkämpfe. Zusammen mit dem Geraer Alois Henke im Finale 21:13, 21:14 gegen Julian Kunkel/Lisa Szalai (Jena). Bronze ging an Pompe/S. Otto, die mit 21:15, 21:23 und 20:22 gegen Kunkel/Szalai äußerst knapp am Finaleinzug scheiterten. Zuvorhatten sie Konrad Tempel/Paulin-Sophie Conrad (GM Jena) noch mit 21:5, 21:8 weggefegt. Gar kein Glück hatten die anderen beiden Mixed-Paare. Sowohl Luis Haupt (Weimar) mit Anne Seiffert 13:21, 21:19, 19:21 gegen Kunkel/Szalai, wie auch Thomas Pohl/Tina Ehemann (Unterpörlitz) mit 18:21, 7:21 gegen Dingthal/Böhme (GM Jena) schieden in der 1. Runde aus.

Sonntag wurden bei der Landesmeisterschaft die Doppel ausgespielt. Bei den Herren erneut ohne eine Medaille. Das an Nummer 1 gesetzte Duo Benno Oßwald/Lennert Pompe (Jena/Unterpörlitz) scheiterte im Viertelfinale an Krüppner/Lesser (OTG Gera) mit 16:21 und 14:21. Diese hatten das Unterpörlitzer Doppel Björn Haustein/Johannes Kaizik 21:14, 21:13 besiegt. Auch Pascal Michel/Thomas Pohl (Jena/Unterpörlitz) schieden in der 1. Runde gegen die Jenaer Krause/Kunkel gleich aus (14:21, 17:21).

Bei den Damen ging es für Sina Otto mit Lilli Stempler (Unterpörlitz/Hermsdorf) erneut ins Finale. Dort scheiterten beide um Gold allerdings gegen die Geraerinnen Maxi Stelzer/Julia Vogel in drei Sätzen mit 19:21, 22:20 und 15:21. Für Otto blieb es bei zweimal Silber und einmal Bronze eine Landesmeisterschaft-Goldmedaille verwehrt. Bronze errangen die beiden Unterpörlitzer Urgesteine Tina Ehemann und Anne Seifert, die im Halbfinale ausgerechnet auf Otto/Stempler trafen und 14:21, 14:21 verloren. Zuvor besiegten beide in Runde eins die beiden Ilmenauerinnen Alina Hedler/Antonia Schön 21:6, 21:12.