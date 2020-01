Erfurt. Viele Stunden duellierten sich acht Fußballteams in der Thüringenhalle. Am Ende siegte Eintracht/Blau-Weiß Erfurt.

Gastgeber gewinnt Neujahrs-Cup

Mehrere Stunden Spielzeit, einige technische Schmankerl und ein Erfolg für den Gastgeber. Der 11. 11. Neujahrs-Cup der SG Eintracht Erfurt 94/Blau-Weiß 52 bot spannenden Hallenfußball. Zwar wird der Cup an zwei Wochenenden ganz dem Nachwuchs gewidmet wird, aber auch die Erwachsenen traten vor den Ball. Acht Männerteams lud sich der Gastgeber ein. Angeführt von den Kreisoberligateams von BW 52, Marbach, Kerspleben und Grün-Weiß, sowie der Kreisligisten Lok, Lache II, den Kickers und Schwerstedt geriet die in der Thüringenhalle ausgetragene Veranstaltung zu einem Mammutprogramm. Insgesamt 28 Spiele a zehn Minuten wurden gespielt, wo sich am Ende der Gastgeber mit fünf Siegen und zwei Remis durchsetzen konnte.

Es war ein Kopf-an-Kopfrennen bis zum fünftletzten Spiel. Da musste Grün-Weiß seine erste Niederlage einstecken (gegen BW 52 mit 0:1) und der Weg war frei für die Blau-Weißen mit den bestausgestatteten Einzelspielern des Turniers. Mit einem Alan Ahmad oder Ali Chebli waren auch ihre beiden Torhüter Tobias Hocke und Chris Heinicke Garant für den Turniersieg. Kerspleben springt spät auf Platz zwei Kerspleben, im letzten Spiel mit 4:1 erfolgreich, eroberte sich noch Rang zwei eben gegen Grün-Weiß. Lok Erfurt dahinter, auch mit einem sehr auffälligen Patrick Gräf-Pleschke, ließ bei drei Unentschieden und nur einer Niederlage eine weit bessere Platzierung liegen. Das gilt auch für den Fünftplatzierten, die Kickers. Viele gute Einzelspieler, aber zu verspielt und zu impulsiv bei einigen Entscheidungen gegen sie. Abgeschlagen trugen aber auch Laches Zweite, Schwerstedt mit dem schussgewaltigen Thomas Löser und Marbach zu einem guten Turnier bei. Am Ende zeigten sich die rund 80 Aktiven und mehr als 100 Schaulustigen in der Thüringenhalle versöhnlich. So viele werden auch dann erwartet, wenn der Nachwuchs in fast allen Spielklassen an zwei Wochenenden seine Cup-Gewinner ausspielt.