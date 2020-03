Geher Hilbert vor Rückkehr in eine andere Welt

Mehrmals täglich werden die wichtigsten Nachrichtenseiten im Internet aufgerufen. Ebenso gebannt wie besorgt verfolgte Jonathan Hilbert knapp 9000 Kilometer Luftlinie von Deutschland entfernt, wie in seiner Heimat nach und nach das öffentliche Leben erlahmt. „Mit so einer rasanten und dynamischen Entwicklung hätte sicher niemand gerechnet, als wir vor drei Wochen losflogen“, sagt Hilbert. Seit Ende Februar ist der 24-Jährige vom SV Einheit Eisenach/LG Ohra-Energie mit dem Geher-Bundeskaderteam in Potchefstroom in Südafrika, um sich für die Sommersaison in Form zu bringen. Am Dienstag (17. März) fliegen die Athleten und Athletinnen, darunter ist auch Hilberts Erfurter Trainingspartner Karl Junghannß, planmäßig mit ihren Betreuern per Direktflug zurück. Zurück in ein Deutschland, das sich wegen des Coronavirus binnen weniger Tage grundlegend verändert hat.

Ziel bleibt Olympia

„Die Situation ist für uns Sportler sehr schwierig. Alle für die nächsten Wochen geplanten Rennen wurden abgesagt, so natürlich auch der Qualifikationswettkampf in Dudinice in der Slowakei am 21. März“, sagt Hilbert. Sein großes Ziel für 2020 war und sind noch immer die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Die Flamme brennt inzwischen. Entzündet im antiken Olympia. Noch hält das IOC am Termin fest. Ob das Feuer Tokio aber je erreichen wird, daran mehren sich nun die Zweifel. „Natürlich wird bei uns viel darüber gesprochen. Der Bundestrainer hat uns informiert, dass der DLV eine faire Qualiregelung ermöglichen will“, hofft der gebürtige Mühlhäuser noch auf seine Chance und vor allem darauf, dass Olympia überhaupt ausgetragen werden kann.

Bundeskadergruppe im Gehen mit Karl Junghannß (3. von links) und Jonathan Hilbert (2. von re.) in Südafrika. Foto: Hilbert

Seit Monaten hat der deutsche Meister im 50-Kilometer-Gehen seine Planungen auf den großen Traum, die Spiele in Japan, ausgerichtet. Alles ist genau abgestimmt. Anfang Januar ging es zum ersten Höhentrainingslager nach Dullstroom, ebenfalls in Südafrika. Bis zu 210 Wochenkilometer wurden absolviert. Es folgte ein weiteres Trainingslager in Portugal. „Die Wahl fiel auf Monte Gordo. Die Trainingsbedingungen, das Klima und auch die physiotherapeutische Betreuung vor Ort, machen diesen kleinen Ort an der Algarve zu einem perfekten Platz für ein Trainingslager“, berichtet Hilbert. Anschließend gönnte er sich eine kurze Verschnaufpause in Erfurt, ehe es vor drei Wochen erneut Richtung Südafrika ging. Während daheim die Corona-Krise Fahrt aufnahm, „haben wir hier vor Ort relativ wenig davon gespürt. Panik oder Hamsterkäufe gibt es in Südafrika bislang noch nicht“, schilderte Hilbert aus dem 120 Kilometer von Johannesburg entfernten Städtchen seine Eindrücke. Die Trainingsbedingungen waren bei Sommerwetter auf den 1300 Meter hoch gelegenen Strecken im Transvaal optimal.

Doch nun breitet sich das neuartige Virus auch dort aus. Am Montagmittag lag die Zahl der nachgewiesene Coronavirus-Fälle in Südafrika bei 61. Das Regenbogenland reagierte, lässt kaum noch Ausländer hinein, zumindest aber raus. „Immerhin hatten wir das Glück, dass wir unser Trainingslager durchziehen konnten“, sagt Hilbert, wenngleich der Blick in die sportliche Zukunft voller Fragezeichen ist. Auch die Geher-Team-Weltmeisterschaft, die Anfang Mai stattfinden sollte, ist gecancelt. „Trotzdem bemühe ich mich, fokussiert zu bleiben und nicht die Motivation zu verlieren“, sagt Hilbert, fügt aber im selben Atemzug ehrlich hinzu: „Das fällt freilich schwer, weil man plötzlich kein klares Ziel vor Augen hat. Ich kann nur hoffen, dass ich irgendwann noch die Gelegenheit bekomme, die Olympia-Norm zu gehen“, wünscht sich Hilbert.

Hilbert hofft auf Ausnahme der Stadt

Die ganze weitere Saison steht in den Sternen. Ebenso, wie in den kommenden Tagen das übliche Trainingspensum absolviert werden kann. Ein geregeltes Umfeld erwartet ihn nämlich nicht. Schließlich hat Hilbert in Südafrika mitbekommen, dass die Stadt Erfurt bis einschließlich 10. April alle kommunalen Sportanlagen der Landeshauptstadt für Wettkampf- und Training gesperrt hat. Er hofft, dass zumindest für die Kadersportler eine Ausnahme gemacht wird. Noch ein Aspekt Ungewissheit mehr. Egal wie die Bedingungen seien, er werde das Beste draus machen, verspricht der Bundeskader. Wobei ihm klar ist, dass der Sport am Ende des Tages doch nur eine Nebensache ist. Hilbert: „Das Wichtigste ist die Gesundheit.“