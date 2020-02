Gelungener Test für Sondershäuser A-Junioren

Im Testspiel der A-Junioren von Eintracht Sondershausen gegen die zweite Männermannschaft des SV Bielen setzen sich die Schützlinge von Trainergespann Axel Duft und Lars Plachy klar mit 4:1 durch. Bei strömendem Regen gingen die Sondershäuser durch Ferdinand Jahn in Führung (12.), nur knapp zehn Minuten später traf Hendrik Radke. Mit dem 3:0 durch Marcel Börold ging es dann in die Pause. Bis dahin hatten die Gäste um Keeper Constantin Bosse (links) wenig entgegenzusetzen. Nach der Halbzeit ging es flott weiter, so band Börold mit dem 4:0 (50.) den Sack zu. Christian Krug markierte vom Elfmeterpunkt den Ehrentreffer für den Gast.