Eichsfeld. Der Kreissportbund Eichsfeld bietet Sommer-Fitness-Camps in Breitenworbis und Geisleden an.

Geocoaching, Geschicklichkeit und Grillfest

Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen und aufgrund der Absage der diesjährigen Freizeiten in Neustadt und Leipzig möchte der Kreissportbund (KSB) Eichsfeld ein Sommer-Fitness-Camp (ohne Übernachtung) für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren veranstalten. Dazu haben sich die verantwortlichen Jugendkoordinatorinnen zu einer Zusammenarbeit mit dem TSV Breitenworbis entschlossen. Das Sommer-Fitness-Camp findet als Themenwoche vom 27. bis zum 31. Juli in Breitenworbis an verschiedenen Örtlichkeiten statt. Kinder und Jugendliche sind in diesem Zeitraum dazu eingeladen, von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr an den verschiedenen Aktionen, Spielen sowie Sport- und Fitnessangeboten sowie vielen weiteren Aktivitäten teilzunehmen.

Ein Besuch des Freibads steht dabei ebenso auf der Agenda wie ein Grillfest. Beim Bezwingen eines Geschicklichkeitsparcours sind koordinative Fähigkeiten vom teilnehmenden Nachwuchs gefragt. Beim angebotenen Geocoaching geht es darum, sich auf eine Art Schatzsuche zu begeben. Als Anhaltspunkte für den Fundort dienen geografische Koordinaten.

Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt

Die Betreuung der Teilnehmenden wird durch ehrenamtliche Helfer aus dem Verein und dem Team des Kreissportbundes gewährleistet. Für ein gemeinsames Mittagessen ist gesorgt. Der Teilnehmerbetrag für die gesamte Woche beträgt 30 Euro. Eine Teilnahme nur an einzelnen Tagen ist aufgrund der vorgegebenen Verordnungen nicht möglich, erklärt KSB-Sportjugendkoordinatorin Jana Vogt. Teilnehmen können natürlich auch Kinder und Jugendliche aus anderen Orten. Für die An- und Abreise ist selbst Sorge zu tragen.

Eine schnelle Anmeldung ratsam, da die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt ist. Eine zweite Woche ist vom 17. bis zum 21. August in Geisleden geplant. Auch dafür kann die Anmeldung bereits erfolgen.

Interessierte Eltern und Kinder können sich melden bei Jana Vogt unter Telefon 03605 / 59467 oder per E-Mail an sportjugend@ksb-eichsfeld.de