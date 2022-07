geomix wird neuer Partner der Thüringenliga im Fußball

Erfurt. Der Thüringer Fußballverband (TFV) und die österreichische Firma bauen ihre Zusammenarbeit aus.

Noch sind es fünf Wochen bis zum Start der der neuen Saison mit dem Eröffnungsspiel der Männer am 12. August in Rodeberg zwischen Gastgeber DJK SG Struth 1921 gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt (18 Uhr). Das österreichische Unternehmen geomix, mit Sitz im steirischen Liezen, wird in der neuen Saison als neuer Liga-Sponsor fungieren. Die höchste Spielklasse im Thüringer Fußball-Verband e.V. (TFV) trägt zunächst für zwei Jahre den neuen Namen „geomix Thüringenliga“. Auch das Digitalisierungsprojekt in Kooperation mit dem DFB und dem Thüringer Fußball-Verband e.V. wird in diesem Zusammenhang weiter vorangetrieben. Noch während der Herbstsaison werden alle geomix Thüringenliga-Vereine mit mindestens 2 tactiX-Multifunktionsbildschirmen für die Heim- und Gästekabine ausgestattet. Bis Ende des Jahres sollen in ganz Deutschland rund 2.000 Geräte stehen.

Pilotprojekt erfolgreich

Im Januar wurde das tactiX-Pilotprojekt mit mehr als 60 Thüringer Vereinen (von der Regionalliga Nordost über die Oberliga Süd bis zu den Landesklassen) gestartet. Die Klubs wurden mit tactiX für die Spielvor- und -nachbereitung ausgestattet. Der Multifunktions-Bildschirm, 80 kg schwer, 1,80 m groß, verfügt über insgesamt neun Komponenten (u.a. Touch-Monitor, GPS-Gerät, WLAN-Stick, Mini-PC, Bluetooth, SIM-Karte) und wird den Vereinen auf unbestimmte Zeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit Saisonende 2021/22 wurde eine erste Evaluierungsrunde eingeleitet. Jetzt liegen die detaillierten Umfrageergebnisse vor. „Das Projekt ist ein voller Erfolg und das Feedback ausnahmslos positiv. Wir freuen uns sehr, dass wir die Partnerschaft mit dem Sponsoring der Thüringenliga weiter vertiefen können.“, meint TFV-Geschäftsführer Thomas Münzberg. „Wir haben den Großteil der 60 Pilotprojekt-Teilnehmer persönlich besucht und mit einer Vielzahl von Coaches gesprochen, um möglichst detaillierte Eindrücke zu bekommen“, bekräftigt geomix-Geschäftsführer Harald Lemmerer.