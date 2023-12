Gera wieder Etappenort der Thüringen-Rundfahrt

Gera Bei der Thüringen-Rundfahrt der Frauen ist Gera wieder als Etappenort dabei. Am 26. Juni 2024 rollt hier der zweite Abschnitt der Tour.

Für die 36. Auflage der Lotto Thüringen Ladies Tour der Radsportlerinnen, die vom 25. bis 30. Juni 2024 ausgetragen wird, steht der zweite Etappenort fest. Gera ist seit 2013 ein fester Bestandteil der bedeutendsten deutschen Etappenfahrt der Frauen und wird am 26. Juni die zweite Etappe ausrichten. Damit gastiert die Thüringen-Rundfahrt zum elften Mal in Folge in der Stadt.

Altenburg richtet Einzelzeitfahren aus

„Gera ist aus der Lotto Thüringen Ladies Tour nicht mehr wegzudenken. Wir haben dort perfekte Bedingungen, eine starke Stadtverwaltung und ein fachkundiges Publikum“, sagte Tour-Direktorin Vera Hohlfeld. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass am 29. Juni in Altenburg ein Einzelzeitfahren als Generalprobe für die Olympischen Sommerspiele in Paris veranstaltet wird. In Kürze soll der komplette Streckenverlauf präsentiert werden. Die einzige deutsche Frauen-Rundfahrt gehört auch im kommenden Jahr zur ProSeries des Weltverbandes UCI.

Organisatoren hoffen auf Starterfeld der Weltklasse

Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb ist schon voller Vorfreude. „Das Publikum an der Strecke kann sich auf spannende Stunden freuen. Auch engagieren wir uns als Stadt seit mehreren Jahren bei der Aktion Stadtradeln, denn neben dem Radsport an sich, unterstützen wir auch proaktiv den tollen Mehrwert, beim Radeln nicht nur die Fitness zu stärken, sondern auch etwas für die Umwelt zu tun.“

Im vergangenen sicherte sich Straßenrad-Europameisterin Mischa Bredewold aus dem Team SD Worx, den Etappensieg in Gera und übernahm vorübergehend das Gelbe Trikot der Führenden. „Wir haben bereits einige hochkarätige Anfragen aus der Women’s World Tour vorliegen und würden uns natürlich freuen, wenn Mischa Bredewold oder Vorjahresgesamtsiegerin Lotte Kopecky erneut bei uns im Freistaat und damit natürlich auch in Gera am Start sind“, sagte Rundfahrt-Streckenplaner Marian Koppe.