An Volleyball ist derzeit für Linus Weber nicht zu denken. Nicht nur der Sport ruht in Mailand.

Geraer Volleyballer Linus Weber in Mailand unter Quarantäne

Linus Weber hat die Nase voll. Der 20-jährige gebürtige Geraer ist Volleyball-Profi und seit letztem Sommer bei Power Volley Milano unter Vertrag. Das Corona-Virus hat in Italien das öffentliche Leben lahmgelegt. Nicht nur die Ligaspiele sind bis zum 3. April ausgesetzt. Die gesamte Mailänder Mannschaft, die in der italienischen Liga Platz fünf belegt, steht unter Quarantäne, nachdem man beim CEV-Pokal-Viertelfinalrückspiel in Estland beim Saaremaa VC mit Covid 19-Infizierten in Kontakt kam. Mit einem 3:1-Erfolg hatten die Milanesen den 3:0-Erfolg vom ersten Vergleich bestätigt und waren in die Vorschlussrunde eingezogen, in der man am 19. und 26. März auf Sporting Lissabon getroffen wäre.

Auch der 2,02 m große Linus Weber kam gegen die Esten zum Einsatz und steuerte im vierten Satz zwei Punkte bei, nachdem er den holländischen Weltklasse-Angreifer Nimir ersetzte. Für das folgende Punktspiel gegen Padua am letzten Sonntag galten dann schon erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Jeder der Besucher musste sich am Eingang einer Temperaturkontrolle im Ohr unterziehen. Nachdem viele Zuschauer Fieber aufwiesen, entschloss sich der Verein die Begegnung kurzfristig abzusagen. „Es ist eine außergewöhnliche Situation. Hier in Mailand sind die Straßen menschenleer. Ich lebe eben in einem Risikogebiet. Es herrscht eine Ausgangssperre. Niemand kommt aus der Stadt heraus. Das Militär hat alle Autobahnen, Fernstraßen und Bahnhöfe abgeriegelt“, erzählt Linus Weber am Telefon. In Quarantäne bekam auch er zuletzt leichtes Fieber. Die Einkäufe besorgt der Verein für ihn. Die Wohnung - innerhalb Mailands war er erst vor kurzem umgezogen - darf er für zwei Wochen nicht verlassen. „Ich glaube, ich komme mit der Situation ganz gut zurecht. Zurzeit schlafe ich viel, habe meine alten Sudokus wieder herausgesucht. Ich muss jetzt Geduld haben“, weiß der 20-Jährige, der stetig Kontakt zu seinen in Gera-Untermhaus wohnenden Eltern hält. Nicht nur an Punktspiele, auch an Training ist nicht zu denken. „Die Maßnahmen sind sehr hart und einschneidend, aber ich erachte sie als sinnvoll. Es ist wichtig, dass sich jeder an Regeln hält. Wir können nur abwarten. Aber ich kann den Menschen überall nur raten, das Virus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn es sich zu schnell verbreitet, sind die Auswirkungen noch viel dramatischer“, so Linus Weber, der hofft, nach der zweiwöchigen Quarantäne nach Hause nach Deutschland zurückkehren zu können. Auch die Nationalmannschaftsmaßnahmen sind erst einmal ausgesetzt. Die Nations League, die Ende April starten sollte, wurde verschoben, soll jetzt nach den Olympischen Spielen in Tokio stattfinden, sofern diese überhaupt stattfinden. Die Maßnahme hat die internationale Volleyball-Förderation mit den Verbänden nicht besprochen, weshalb eine Austragung in diesem Jahr generell in Frage steht.