Emily Hoyer ihre derzeitige Ausnahmestellung in der Rhythmischen Sportgymnastik Thüringens unter Beweis.

Geraerinnen Emily Hoyer und Giulia Kirmse ganz vorn

Gut gerüstet präsentierten sich die Geraerinnen für die in Bälde anstehende Landesmeisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik.

Beim Überprüfungswettkampf in Rudolstadt setzte sich Emily Hoyer vom TSV 1886 Leumnitz in der Freien Wettkampfklasse durch. Zwar musste die letztjährige Landesmeisterin mit den Keulen der Jenaerin Katharina Lieb den Vortritt lassen, zeigte sich dafür aber mit dem Band von ihrer Schokoladenseite. Gut vier Zähler Vorsprung holte sie gegenüber ihrer schärfsten Kontrahentin heraus und landete somit noch überlegen auf Tagesrang eins. Dritte wurde Celine Nitsch (VfL 1990 Gera). In der Jugend-Wettkampfklasse gab es einen Zwötzener Doppelerfolg.

Die in die neue Altersklasse aufgerückte Giulia Kirmse trumpfte gleich bei ihrem Debüt groß auf. Bei ihrer ersten Band-Übung überhaupt in ihrer Karriere lief für die Sechstklässlerin vom Geraer Goethegymnasium/Rutheneum seit 1608 trotz Tagesbestwert noch nicht alles ganz glatt. Mit dem Ball nahm sie ihrer zweitplatzierten Vereinskollegin Lara Neff aber gleich zweieinhalb Punkte ab. Hinter den beiden TSV-Mädchen landete die Schwarzaerin Nastja Menjailow auf dem dritten Rang.

Eine Zwötzenerin hatte auch in der Schüler-Wettkampfklasse die Nase vorn. Rosalie Knoblich wurde mit dem Seil Zweite und verschaffte sich mit den Keulen den entscheidenden Vorsprung. Einen Zähler brachte sie in der Endabrechnung zwischen sich und die zweitplatzierte Annalena Morbach vom VfL 1990 Gera, die ebenfalls sehr konstant agierte.

Über Bronze durfte sich Stilyana Borisova (TSV 1886 Leumnitz) freuen, die zugleich den am besten bewerteten Seil-Vortrag darbot.

Unter 24 Teilnehmerinnen schafften mit Lilly Joan Pfefferkorn, Emely Petzold, Samia Kosanetzky, Meta Brodale (alle Zwötzen), Lena Gerstner und Lara Sophie Olbricht (beide VfL 1990 Gera) weitere Geraer Gymnastinnen die Qualifikation für die Landesmeisterschaft.

Auch in der Kinderklasse 9 gab es einen Zwötzener Tagessieg. Sinah Ruß war sowohl in der Übung ohne Handgerät als auch mit den Keulen von der Gegnerschaft nicht zu bezwingen und verwies Matilde Botti Marques (USV Jena) und Sophie Taach (SV 1883 Schwarza) auf die weiteren Medaillenränge.

Hauchdünn ging es in der Kinderklasse 8 im Kampf um Bronze zu. Hinter dem dominierenden Spitzenduo Phoebe Piper Heyber und Elena Kraus (beide USV Jena) landete Fritzi Fischer vom TSV 1880 Zwötzen auf Rang drei. Nur um den Hauch von 0,033 Punkten musste sich mit Karlotta Serfling eine weitere Zwötzerin beugen, die sich als Gesamtvierte aber mit dem besten Vortrag ohne Handgerät schmücken konnte.