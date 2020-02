Gerataler Fußballer gewinnen Testspiel trotz Personal

Seinen ersten Test beim Landesklassen-Spitzenreiter FC Erfurt-Nord gewann Fußball-Thüringenligist SpVgg. Geratal trotz Personalnot 4:3. Braunschweig (7.) und Priefer (11.) brachten die Gäste schnell in Front. Menz kurz vor (44.) und Weichert nach der Pause (55.) glichen aus. Das gelang nach neuerlicher Führung durch Braunschweig (58.) Kolpar postwendend erneut (60.), doch Geratal-Kapitän Martin Kellner gelang der erfolgreiche Schlusspunkt schnell (64.).

Mit nur einer Wechselmöglichkeit war es ein durchaus ordentlicher Test. Doch obwohl Nils Bradsch ins Tor zurückkehrte, sind die personellen Alternativen für Trainer Walter Jähnicke nicht üppig. Insgesamt sieben Spieler verließen das Team im Winter. Neben Al-Saeed (Martinroda), König und Heinze (Langenwiesen) verlassen Paradies und in Kürze Linse berufsbedingt das Team, Gießler und Heyer sind gesundheitlich nur bedingt einsetzbar und Brandl noch einige Zeit nach Zehenbruch verletzt. Zumindest Behr kehrt in die Mannschaft zurück.Nach dem traditionellen Grundlagen-Trainingslager im Schullandheim letzte Woche soll nun kommenden Sonnabend in Geraberg gegen Viernau und dann am 22. Februar abschließend in Meiningen.