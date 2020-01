Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geuß neuer Torhüter bei Union Mühlhausen

Gute Nachrichten bezüglich der Torwartfrage beim Fußball-Landesklässler FC Union Mühlhausen: Nach dem Schien- und Wadenbeinbruch des Stammkeepers Lukas Krengel beim Unioner Hallencup wurde dieser zweimal operiert.

„Ich habe die Operationen gut überstanden und bin am vergangenen Samstag aus dem Krankenhaus entlassen wurden und wieder zu Hause. Am Mittwoch ist meine Reha-Behandlung gestartet“, berichtete der 24-jährige Schlussmann der Eisernen, der seinen Geburtstag letzten Mittwoch zu Hause feiern konnte.

Die große Lücke, die durch den Ausfall auf der Torwartposition entstanden war, konnte der Tabellenfünfte der Landesklasse schließen. Wie Unions Teamchef Dietmar Hahn mitteilte, wird Rene Geuß in der Rückrunde zwischen den Pfosten stehen. Der 35-jährige Routinier kommt vom Kreisoberligisten Marksuhler SV. Dort war der erfahrene Keeper seit der Saison 2016/17 aktiv. In den letzten beiden Jahren spielte der in Eisenach lebende Keeper nicht mehr so häufig, zu Beginn dieser Saison hatte er noch zwei Einsätze beim Aufsteiger in die Kreisoberliga. Davor hatte Geuß, der auch schon bei den Preußen in Bad Langensalza spielte, einige Jahre beim FC Eisenach im Tor gestanden. An der Seite von Mühlhausens Kapitän Toni Jurascheck hatte der Keeper auch 36 Einsätze in der NOFV-Oberliga für die Wartburgstädter während deren zweijährigen Gastspiels in der fünfthöchsten Spielklasse.

Nun ist der Torwart bereits zum zweiten Mal beim FC Union. Vor zehn Jahren stand der Torhüter schon einmal zwischen den Pfosten bei den Eisernen. Damals war er der Rückhalt in der Thüringenliga-Saison 2010/11, bevor er in der Winterpause den Verein verließ.