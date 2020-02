Rekordergebnis vor Rekordkulisse?

Zuletzt war es etwas ruhig um die Bundesliga-Gewichtheber des SV 90 Gräfenroda geworden. Das lag vielleicht daran, dass die titelvorentscheidende 1:2-Niederlage in Roding erst einmal verkraftet werden musste und auch daran, dass der ohnehin luftige Wettkampfplan zuletzt etwas durcheinandergeriet.

Der hinter Gräfenroda deutlich zurückliegende Tabellendritte SV 1897 Magstadt sagte durch eine Grippewelle in seinen eigenen Reihen den geplanten Kampf Mitte Februar in Gräfenroda ab. Als neuer Termin steht nun der 14. März bereits fest. Es wird somit zum Saisonabschluss auch eine Art kleines Meisterschaftsfinale für beide Teams geben – um Silber und Bronze!

Gräfenrodas Trainer René Holtmann: „Die Verlegung kam uns nicht ganz ungelegen, da wir selbst eine Reihe Ausfälle hatten, Verletzungen und berufsbedingte Ausfälle hätten uns da auch gehemmt.“

So konnten sich die Thüringer ganz in Ruhe vorbereiten, auch die nach Verletzungen inzwischen zurückgekehrten André Langkabel, Christina Büller und Marie Breitschuh kämpfen sich weiter an ihrer Idealform heran, was für den Saisonendspurt ein ganz wichtiges und gutes Omen ist.

Mit drei Verlustpunkten hinter dem makellosen TSV Heinsheim ist der Titel für Gräfenroda gegen die Bad Rappenauer – und am Wochenende genau dort – wohl nicht mehr realisierbar.

Beim Tabellenführer am Sonnabend ab 20 Uhr stehen die Gräfenrodaer „vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe“, wie Trainer René Holtmann einschätzt. „Heinsheim hob viele Jahre in der 1. Bundesliga, sie wollen unbedingt direkt den Wiederaufstieg schaffen.“ In ihrem letzten Kampf würde da zwar ein Gerätpunkt reichen, doch die Baden-Württemberger haben sich klar für ein makelloses Saisonergebnis stark gemacht.

Mit ihren beiden bulligen bulgarischen Gasthebern, Stilyan Grozdev der über 160 Relativpunkte holen kann, und Aleksander Dimitrov, der konstant im Bereich von 150 Punkten hebt, sind sie nicht zu knacken. Hinzu kommt als beste Heberin die mehrfache Deutsche Meisterin Sophia Attilo, die gleichfalls mit 120 Punkten glänzen kann. Die Gräfenrodaer Damen müssen den Vergleich nicht scheuen, liegen aber dahinter. Christina Büller und Julia Perlt schaffen in Topform etwa 90 Relativpunkte. „Die Heinsheimer haben angekündigt diesmal zumindest sehr nahe an die 700 Punkte zu kommen“, weiß Holtmann. Die gelangen ihnen in dieser Saison noch nicht, aber mit 675,8 das absolute Top-Ergebnis der Liga. Gräfenrodas Bestmarke liegt bei 555,5 Relativpunkten als zweitbestes Team. Das sagt alles.

Bei den Gräfenrodaern steht André Langkabel wieder zur Verfügung. In Gruppe 1 wird neben Marie Sophie Breitschuh und Christina Büller auch Fritz Heyer zum Einsatz kommen. In der 2. Gruppe heben Nico Holtmann, André Langkabel und Philipp Griebel. Vor der Rekordkulisse von erwarteten 400 Zuschauern wird der SV 90 versuchen seine 500er Marke erneut zu knacken und große Atmosphäre „aufzusaugen“, bevor es in zwei Wochen gegen Magstadt um den den Vizemeistertitel in der 2. Liga geht.

Die beiden ersten ausländischen Gastheber der Gräfenrodaer, die tschechischen Junioren-EM-Teilnehmer Jakub Bartecek aus Bohumín und Jakub Gorny vom TJ TŽ Třinec, beide Orte liegen nahe Ostrava, werden da noch nicht heben können. Sie sind erst ab April einsatzberechtigt. „Aufgrund der aktuellen Regularien war eine Freigabe während der Saison nicht möglich“, so René Holtmann, der mit den beiden, in der nächsten Saison wieder klar um die Zweitligameisterschaft mimischen möchte.