Vereinsrekord mit runden 555,5 Punkten

Der Kampf des Jahres. Der amtierende Meister SV 90 Gräfenroda gegen den Vizemeister und Herausforderer ESV München-Freimann. Da stand einiges an geballter Kraft auf der Bowle in der Gräfenrodaer Schulsporthalle im Wolfstal, die nun in den nächsten beiden Jahren eine bauliche Aufwertung bekommen wird.

Sportlich ist beim Zweitliga-Serien-Meister die Bilanz berauschend. Seit fast drei Jahren gab es in der zweithöchsten deutschen Heber-Klasse nur einmal eine Niederlage, die im Vorjahr bei den Münchnern (1:2). Nicht zuletzt deshalb war diese Neuauflage auch ein Prestigekampf – und um die Tabellenführung ging es außerdem. Trainer René Holtmann: „Alle wussten, was dieser Kampf bedeutet, dass eine Niederlage schon das Aus aller Meisterschaftsträume sein könnte.“

Gut vorbereitet und auch befreit nach den sportlichen Verpflichtungen und Enttäuschungen, zeigten die Gastgeber einen umwerfenden Wettkampf. Dabei schockte im Vorfeld die Nachricht vom plötzlichen Tod des Gräfenrodaer Gewichthebers Mario Machleit, der als Sportler, Jugendtrainer und Sektionsleiter immer für den Verein da war und mit nur 51 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit am 13. November verstarb. In einer Schweigeminute und mit Trauerflor wurde des bis zuletzt als Masters-Heber noch aktiven Gräfenrodaers gedacht. René Holtmann: „Den Sieg haben die jungen Heber ihrem Teamkollegen ganz besonders eindrucksvoll widmen können.“

Gräfenroda gewann deutlich mit 3:0 Mannschaftspunkten sowie dem neuen Vereinsrekord von 555,5 Relativpunkten und stellten dabei sowohl im Reißen (216,8 Punkte) als auch im Zweikampf neue Vereinsrekorde auf.

Eigentlich deutete nichts auf einen solchen Rekordlauf hin, auch weil Julia Perlt nach langer Verletzungspause noch enormen Trainingsrückstand hatte. Doch ihr gelangen mit wieder optimalen Wettkampfgewicht von 56 Kilogramm 56 Kilogramm im Reißen (35,5 Punkte). Maria Breitschuh glänzt mit 48 Kilogramm (29,5) und Fritz Heyer überraschte mit drei sauberen Versuchen und 90 Kilogramm und 36,0 Punkten. Trainer René Holtmann „Rechtzeitig vor der anstehenden DM in zwei Wochen in Obrigheim meldete er sich eindrucksvoll zurück, hatte sogar über zwei Kilogramm für sein Idealgewicht abgenommen“, so der Trainer. Christina Büller steuerte starke 65 kg und 27 Punkte bei, scheiterte noch an der Bestleistung von 70 Kilogramm. Zwischenzeitlich glich München durch die beiden Deutschen Meisterinnen Rieß und Häusler aus, auch weil Philipp Griebel seinen ersten Versuch vergab. Er steigerte dann aber cool noch auf 139 Kilogramm zu 44,7 Punkten – Tagesbestmarke. André Langkabel startete mit 125 und steigerte dreimal gültig auf 136 Kilogramm zu 44,1 Punkten. Damit war der erste Punkt mit 216,8:168,2 Zählern sicher.

Auch im Stoßen siegte Gräfenroda am Ende mit 338,7:290,2 Relativpunkten deutlich. Zwar waren die Münchner im Top-Bereich stark aufgestellt, in der niedrigsten Wertung gerieten sie mit knapp elf Punkten schon deutlich zurück. Philipp Stecklum, erst zwei Wochen wieder im Training, gelangen 130 Kilogramm und 42,9 Zähler. Nico Holtmann steuerte 120 Kilogramm und 44,5 Punkte als insgesamt Fünftbester aller zwölf Starter bei. Fritz Heyer steigerte weiter (106 kg/52 Punkte – Bestleistung) und Julia Perlt überzeugte ebenso mit drei gültigen Versuchen (76 kg/55,5).

André Langkabel und Philipp Griebel lieferten sich dann ein starkes Duell um die Tagesbestleistung. Langkabel scheiterte im zwei Versuch, brachte 162 kg und 70,1 Punkte in die Wertung. Etwas mehr hatte er sich erhofft. Am Ende fehlten vier Zweikampfpunkte gegen seinen Teamgefährten Philipp Griebel, der drei gültige Versuche zu 168 Kilogramm hinlegte. 73,7 Wertungspunkte brachten mit 118,4 Zählern im Zweikampf auch die Tagesbestwertung und Trainer René Holtmann zeigte sich zufrieden: „Bei allen waren in Hinblick auf die Deutsche Meisterschaft noch Reserven erkennbar, das ist in dieser Phase normal. Umso mehr überzeugt die Ausgeglichenheit in der Mannschaft zu diesem 3:0-Sieg, der uns im Titelrennen hält.“ Im Trommelwirbel und unter tosenden Beifall feierten die Gräfenrodaer einen neuen Vereinsrekord mit 555,5:458,2 Punkten und haben nun am 18. Januar 2010 in Roding gleich den nächsten Spitzenkampf.