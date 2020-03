„Wir bangen auch um unsere Trainingsmöglichkeit“

Als Folge des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus, werden auch im Gewichtheben die Wettkämpfe ausgesetzt. Möglicherweise die Saison vorfristig sogar beendet. Auch die Gewichtheber des SV Gräfenroda sind davon betroffen. Der entscheidenden Nachhol-Heimkampf um den Vizemeistertitel gegen den SV Magstadt wurde abgesagt. Auch einige hochkarätige Meisterschaften finden nicht mehr statt und die Gräfenrodaer Gewichtheber fürchten bei Schulschließung auch um den Zugang zu ihrer Trainingsstätte im Wolfstal. Wir befragten René Holtmann, Abteilungsleiter und Trainer des SV Gräfenroda.

Recht kurzfristig haben Sie gestern den Zweitliga-Kampf gegen Magstadt abgesagt. Fiel Ihnen die Entscheidung schwer?

Natürlich. Es sollte ja auch noch um den Vizemeistertitel gehen. Beide Teams sind ja punktgleich. Auf Grund der Ereignisse und der Empfehlung des Deutschen Gewichtheber-Verbandes haben wir Rücksprache mit der Verantwortlichen in Magstadt, Frau Schumacher, und den überregionalen und regionalen Verbänden in Baden-Württemberg und Thüringen gehalten und im Ergebnis den Bundesligakampf gegen Magstadt wie auch den davor geplanten Landesliga-Kampf gegen Herbsleben abgesagt.

Aufgrund Corona und der Ansteckungsgefahr.

Die Gesundheit der Sportler und Zuschauer hat absolute Priorität. Aufgrund einer Verfügung des Landratsamtes des Ilm-Kreises, dass Veranstaltungen mit Teilnehmern über 70 Personen untersagt sind, wäre das problematisch gewesen. Es hätte einen Wettkampf ohne Zuschauer gegeben.

Werden die Kämpfe nachgeholt?

Die Entscheidung steht noch aus. Am 23. März gibt es diesbezüglich eine Krisensitzung des Vorstandes beim Bundesverband Deutscher Gewichtheber. Dann erfahren wir mehr.

Ist anzunehmen, dass die Saison beendet wird?

Es ist anzunehmen, dass die Saison beendet wird, ganz allein schon aufgrund der Terminpläne.

Was bedeutet das für den Ausgang der Meisterschaft?

Das ist noch offen. Ich denke, es wird keine Absteiger geben. Ob die Meisterrunde um den Aufstieg stattfindet, entscheidet sich noch, die soll stattfinden, vielleicht erst im Sommer oder vor der im September beginnenden neuen Saison. Aber auch da muss man abwarten, wie sich alles entwickelt.

Wer wird jetzt in der 2. Bundesliga Vizemeister?

Ich denke, die Tabellenstände werden eingefroren. Dann wären wir Vizemeister.

Auch national und international sind große Meisterschaften bereits abgesagt…

...Die Europameisterschaft, die im April in Moskau stattfinden sollte, wurde seitens der EWF zunächst in den Juni verschoben. Aber auch die Master-DM in Nagold Ende März wurde abgesagt. Da wollten auch Peter Erkelenz und Michael Holtmann aus unserem Verein starten. Und jetzt gerade wurde der deutsche Länderpokal in Rodewisch abgesagt, der nächste Woche stattfinden sollte.

Und die Landesmeisterschaft, die am 25. April in Gräfenroda geplant ist, was wird damit?

Die ist natürlich auch erst einmal ausgesetzt.

Und wie geht es in dieser komplizierten Situation jetzt weiter? Ihr Verein trainiert ja leistungsorientiert. Gewichtheben erfordert intensives Training, geht das überhaupt momentan noch?

Das müssen wir sehen. Nehmen wir an, die Schule wird in der kommenden Woche geschlossen, lässt sich auch der Trainingsbetrieb in der Turnhalle nicht aufrechterhalten.

Was dann, trainieren dann die Top-Heber in Suhl?

Das geht auch nicht. Dort ist auch eine öffentliche Halle, die wäre dann ebenfalls geschlossen. Wenn die Schulen dicht gemacht werden, könnten wir dann alle nicht mehr trainieren. In Weimar sind Schulen geschlossen. Ich rechne damit auch in Kürze im Ilm-Kreis.

Ein Kraftsportler kann doch aber gar nicht sein Training einstellen, schon aus gesundheitlichen Gründen?

Ich weiß. Das wird dann unter sehr engen Bedingungen und Voraussetzungen aufrechterhalten zu sein. In Crawinkel erscheint das möglich, das ist eine privat genutzte Halle. Wir müssen uns da schon Gedanken machen. Ich habe einen privaten Fitnessraum, wo auch Gewichtheben trainiert werden könnte. Vielleicht ist das die Übergangsvariante…

Oder das Festzelt vom Steinstoßen wird wieder hinterm „Deutschen Hof“ aufgebaut…

Das wäre auch eine Möglichkeit, wir müssen jetzt einfach die Entwicklungen abwarten.

Sind Sie im Moment irgendwie schon von Corona betroffen?

Zum Glück noch nicht. Das kann sich aber schnell ändern. Deshalb werden wir auch vorsorgen.