Das Glasbachrennen fällt wegen der Corona-Krise in diesem Jahr aus.

Glasbachrennen um ein Jahr verschoben

Das Coronavirus wirkt sich auch auf den Motorsport in Thüringen aus. Wie die Rennsportgemeinschaft Altensteiner Oberland am Montag mitteilte, fällt das Glasbachrennen 2020 aus. Die 25. Auflage des Bergrennens war für den 12. bis 14. Juni geplant.

Entschieden wurde die Absage am Freitag bei der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung. Nach Abwägung der aktuellen Umstände und Risiken war den Vereinsmitgliedern klar, dass die Veranstaltung im Rahmen der deutschen, europäischen und der luxemburgischen Meisterschaft nicht sichergestellt werden könne. Neben den Teilnehmern aus Deutschland hatten sich über 65 Teams aus 14 weiteren Nationen angekündigt. Auch unter den 350 ehrenamtlichen Helfern komme ein maßgeblicher Anteil aus dem gesamten Bundesgebiet. Hinzu kommt, dass das Glasbachrennen zu den zuschauerträchtigsten Motorsportevents in Thüringen zählt. In den vergangenen Jahren verfolgten bis zu 30.000 Besucher, wie die Fahrzeuge über die 5,5 Kilometer lange, kurvenreiche Piste auf der Landesstraße 1027 rasten. Die Strecke gilt als eine der modernsten Bergrennpisten Europas.

Weil auch finanzielle Aspekte gegen ein Festhalten am Termin sprachen, votierten die Mitglieder einstimmig für die Verschiebung des Jubiläumsrennens um ein Jahr. Die nächsten Monate sollen, so heißt es in der Pressemitteilung, zur Vorbereitung des Rennens 2021 und zur Weiterentwicklung der notwendigen Infrastruktur genutzt werden.