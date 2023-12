Stolze Sieger: Der Post SV Mühlhausen nach dem 3:0 in Grenzau.

Tischtennis Glattes 3:0 in Grenzau: Tischtennis-Erstligist Post Mühlhausen springt auf Platz 3

Grenzau Das Team von Erik Schreyer macht am Samstagabend kurzen Prozess. Bereits am Montag geht es in Bergneustadt weiter.

Dank einer über weite Strecken sehr souveränen Vorstellung hat Tischtennis-Erstligist Post Mühlhausen das erste Spiel seiner Mammutwoche gewonnen. Beim TTC Zugbrücke Grenzau e.V. gelang am Samstagabend ein ungefährdeter 3:0-Erfolg. Ovidiu Ionescu legte mit einem 3:0 über Maciej Kubik den Grundstein, Steffen Mengel zog gegen Yi-Hsin Feng nervenstark mit 3:1 nach, wobei er im vierten Satz ein 6:9 in ein 11:9 drehte. Kapitän Daniel Habesohn sorgte nach der Pause mit einem 3:1 gegen Sam Walker für die Entscheidung. Montag steht in Bergneustadt das nächste Duell auf dem Programm (19 Uhr).