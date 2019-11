Glückauf Bleicherode/Sondershausen ohne Chance im Pokal

Im Thüringenpokal trafen SG Glückauf Bleicherode/Sondershausen und SG Motor Arnstadt/Plaue aufeinander. Die Gäste aus Mittelthüringen reisten als haushoher Favorit nach Sondershausen, da Arnstadt drei Klassen höher spielt. Trotz dieses Klassenunterschieds erlebte das Publikum ein sehenswertes Handballspiel. Die große Sensation blieb jedoch aus, obwohl die Gastgeber in der Anfangsphase gut mithalten konnten. Am Ende fiel das Ergebnis mit 16:34 sehr deutlich für den Thüringenligisten aus.

In den ersten zehn Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe. Paul Neumann traf doppelt zum 4:4. Nach einer Auszeit der Gäste offenbarten sie ihre Stärken. Aus einem 5:8 in der 16. Minute wurde ein deutliches 5:14 kurz vor der Pause.

Arnstadt als „Wachrüttler“

In der zweiten Hälfte des Spiels behielten die Gäste weiterhin die Oberhand und die SG versuchte, irgendwie dranzubleiben und mit einzelnen Aktionen Akzente zu setzen. „Wir entschieden uns bewusst für die Pokalteilnahme, in der Hoffnung auf einen höherklassigen Gegner aus der Landes- oder Thüringenliga zu treffen. Zu einem besseren Zeitpunkt hätte die Partie auch nicht stattfinden können, denn nach der letzten unnötigen Niederlage gegen Krauthausen brauchte es mal wieder einen Wachrüttler“, sagte Mannschaftsverantwortlicher Steve Thomas. Die Arnstädter wurden dieser Rolle mehr als gerecht, denn über 60 Minuten steckten sie nicht zurück und spielten temporeichen, aggressiven Offensivhandball, der den Gastgebern viel abverlangte. Mit 13 Spielern waren die Gäste angereist und konnten taktisch einige Varianten ausprobieren, so das die Hausherren teilweise schwindlig gespielt wurden.

Personelle Sorgen plagen derzeit die Spielgemeinschaft Glückauf, darum hofft Spielertrainer Paul Neumann auf die Rückkehr von Marvin John. Gegen Behringen/Sonneborn II besteht am 7. Dezember die nächste Gelegenheit auf zwei Ligapunkte.