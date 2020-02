Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glückliches Unentschieden in Zella-Mehlis

Nach viereinhalb Stunden Spielzeit konnte Zeulenroda dem Tabellenzweiten der Tischtennis-Oberliga Mitte zumindest einen Punkt abringen. Der Punktgewinn war glücklich, da man über die Zwischenstände 1:5 und 5:8 immer einen Rückstand hinterherlief. Am Ende konnte vor allem das untere Paarkreuz auf Zeulenrodaer Seite überzeugen, welches alle Einzel gewann. Bereits in den Doppelspielen zu Beginn des Spiels kam die eigentliche Stärke von Zella-Mehlis zur Geltung, denn ihre vier Ausländer konnten die ersten beiden Doppel gewinnen. Zeulenroda hielt aber Anschluss durch einen 3:2-Sieg von Böhme/Heß gegen Bauroth/Wünsche. Auch die folgenden drei Einzelbegegnungen gingen an die Hausherren. Besonders ärgerlich war dabei die Niederlage von O. Tymofieiev gegen Abwehrspieler L. Dzikowski mit 9:11 im Entscheidungssatz. Damit lag Post mit 1:5 im Rückstand. Die Aufholjagd läutete J. Vesely mit einem starken Fünfsatzsieg gegen T. Urbanski ein. Dem folgten zwei Siege im hinteren Paarkreuz. Luca Haas hatte Ronny Bauroth beim 3:0 sicher im Griff. Aber auch Moritz Heß lieferte beim 3:1 gegen Marc Wünsche eine solide Leistung ab. Und auch das Duell der beiden Einser konnte in einem spektakulären Spiel O. Tymofieiev mit 11:6 im Entscheidungssatz gegen N. Wasylkowski für sich entscheiden. Nach dem Höhenflug kam wieder die Ernüchterung.

Zella-Mehlis gewann die folgenden drei Begegnungen relativ deutlich. Zwischenstand 5:8 aus Zeulenrodaer Sicht. Dann gewann Moritz Heß im Entscheidungssatz.

Nun kam es auf das Abschlussdoppel an, in welchen die Zeulenrodaer Tymofieiev/Vesely. Trotz eines 0:1- und 1:2-Satzrückstandes behielt man auf Zeulenrodaer Seite die Nerven. Nach zahlreichen sehr guten Ballwechseln konnte man den vierten Satz mit 11:5 und den abschließenden Entscheidungssatz mit 11:8 gewinnen. Somit konnte wieder ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf geholt werden.