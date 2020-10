Die SG Glücksbrunn Schweina bleibt mindestens für vier weitere Wochen an der Tabellenspitze der Fußball-Landesklasse Staffel 3. Am letzten Spieltag vor dem coronabedingten Stopp des Amateurfußballs siegte der Spitzenreiter gegen die SG Gospenroda/Dippach mit 6:2 (4:1).

Der Gast ging mit großen Besetzungsproblemen ins Wiedersehen mit Ex-Trainer Olaf Gabriel. Da neben den rotgesperrten Benjamin Glock und Falk Engelhardt weitere Akteure ausfielen (u. a. Hohmann) machte Coach Carsten Ruppel aus der Not eine Tugend und stellte sich selbst auf - erst als Abwehrchef und später im Angriffszentrum. Mit der Notelf stand die SG erwartungsgemäß auf verlorenem Posten, schaffte aber immerhin zwei Ehrentreffer. Der angeschlagen ins Spiel gegangene Patrick Lorenz erzielte mit tollem Kopfball das zwischenzeitliche 1:1 (15.), Christoph Treibert nach schönem Spielzug das 2:5 (52.). Für Schweina trafen Robert Kämpf ((10./FE), David Arnold (19./73.), Alexander Pohl (28.) und zweimal Adrian Vogt (44./50.).

In einem Verfolgerduell erreichte Wacker Gotha beim VfL Meiningen ein 1:1. Das Spiel war sehr taktisch geprägt. Nach der frühen Führung von Youngster Niklas Friedrich (11.) nutzte Franz Fiedler in der 71. Minute eine Vorarbeit von Simin zum Ausgleich. Dass es beim Remis blieb, hatte Wacker Torhüter Frederic Büttner zu verdanken, der in der Schlussphase einen von Marcus Weyer geschossenen Elfmeter stark parierte.

Am Sonntag spielen der FSV Waltershausen (in Kaltennordheim) und der FC An der Fahner Höhe II (Heimspiel gegen Bad Salzungen).