Gospenroda verliert: Rinns Comeback als Lichtblick

Carsten Ruppel muss als Trainer der SG Gospenroda/Dippach weiter auf den ersten Sieg warten. Beim verspäteten Rückrundenstart, der sechsten Partie unter Ruppels Regie, bescheinigte er seiner Elf zwar eine „ordentliche Leistung“, aber die Punkte blieben beim Gastgeber. Der Suhler SV siegte 2:0 und beendete damit seine über neunmonatige Heimflaute.

Bereits in der sechsten Minute netzte Tim Ullrich zum 1:0 für die Hausherren ein. Nach einer einstudierten Eckenvariante brachte Chris Fritz den Ball flach und scharf vor den 16er, wo Ullrich aus gut 20 Metern den Ball unter der Latte versenkte. Die Gäste mussten sich offenbar erst auf die ungewohnten Bedingungen auf dem engen Kunstrasenplatz im Haseltal einstellen. „In den ersten 25 Minuten hatten wir wirklich große Mühe und bekamen keinen richtigen Zugriff“, schilderte Ruppel, der froh sein konnte, dass Björn Rinn nach seiner Verletzungspause ein überzeugendes Comeback ablieferte „Er hat uns im Spiel gehalten“, lobte der Coach seinen Schlussmann.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit startete Gospenroda mit mehr Druck. Sie liefen Suhl schon am Strafraum an und pressten stark. Diese Phase überstanden die Hausherren aber ohne Schaden, da bei den Gästen immer der letzte Pass nicht ankam oder der Abschluss zu unpräzise war. Besser machten es die Hausherren in der 57. Minute. Ein Angriff über vier Stationen landete bei Gromm, der blitzschnell in den Strafraum zog, zwei Verteidiger stehen ließ und uneigennützig quer legte auf Kühne, der eiskalt den Ball versenkte. Ganz unumstritten war der Treffer nicht, hatte Ruppel in der Entstehung doch ein Foul an einem Gospenrodaer gesehen. Der Schiri indes nicht. Fortan waren die Gäste stetig bemüht, aber es fehlt wie in der Hinserie die Durchschlagskraft. Erst fünf Minuten vor Schluss bot sich die Chance zum Anschluss, als Gospenroda zwei Ecken in Folge bekam. Glock köpfte allerdings knapp übers Gehäuse.

SG Gospenroda: Rinn – Eichholz, Scheuch, Glock, Lusky, Köhl, Zarschler, Mirtschink, Lorenz, Kohlhas (63. Hartig), Hohmann, SR: Linke (Wolfsberg), Z.: 80, Tore: 1:0 Ulrich (6.), 2:0 Kühne (57.).