Gotha vergibt zwei Matchbälle

Schwaig. Die starke Siegesserie des Volleyball-Zweitligisten Blue Volleys Gotha fand am Samstagabend beim Sechsten Schwaig ein unglückliches Ende. Nach zuvor acht Siegen in Folge musste sich das Team von Jonas Kronseder mit 2:3 beugen (19, -15, 23, -25, -12), nahm aber immerhin einen Punkt mit nach Hause. Dabei hatten die Gothaer den Sieg im vierten Durchgang vor Augen. Beim Stand von 2:1 in den Sätzen ergaben sich beim 24:23 sowie 25:24 zwei Matchbälle. Schwaig wehrte beide jedoch ab, machte drei Punkte in Folge und sicherte sich doch noch den vierten Durchgang. Im finalen Satz rannten die Gäste immer einem Rückstand hinterher, kamen gegen Ende noch einmal ran. Letztlich sicherte sich der Gastgeber aber den Sieg. Nächsten Samstag gastieren die Gothaer in Kriftel (16 Uhr).