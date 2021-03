Gothaer Blue Volleys sind heiß auf Revanche

Gotha. In der 2. Volleyball-Bundesliga gastieren die formstarken Gothaer am Samstag beim SV Schwaig. Siegesserie soll fortgesetzt werden.

Die seit acht Spielen ungeschlagenen Blue Volleys Gotha treten am Sonnabend um 18 Uhr beim SV Schwaig an und wollen beim Tabellennachbar diese Serie fortsetzen. Die Gothaer haben nach 23 Spieltagen 17 Siege eingefahren und nehmen den fünften Tabellenplatz der 2. Bundesliga ein. Eine durchaus beeindruckende Bilanz, die das Team von Trainer Jonas Kronseder aufzuweisen hat.

Gäbe es da nicht dieses eine Manko. Denn während ausnahmslos gegen alle Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Spiels hinter Gotha in der Tabelle lagen, gewonnen wurde, gelang gegen die Spitzenteams bisher erst ein Sieg, der in Mimmenhausen. Und weil dem so ist, soll die Partie in Schwaig die diesbezügliche Statistik verbessern. Auch gegen Schwaig, eine vor den Toren Nürnbergs gelegene Kleinstadt, gab es im Hinspiel eine 1:3-Niederlage. Damals hatten die Gothaer einen rabenschwarzen Tag erwischt, während die Gäste nahezu fehlerlos agierten. Nicht zuletzt deshalb meint Kronseder, dass auch diesmal viel von der Tagesform abhängen wird. „Dennoch wollen wir in Schwaig gewinnen, weil wir immer gewinnen wollen. Dass es nicht einfach wird, wissen wir“, unterstrich er die Ambitionen seiner Mannschaft.

Der SV Schwaig verfügt über eine eingespielte, sehr erfahrene und ausgeglichen besetzte Mannschaft. Mit Brandstetter, Stanic und Bibrack hat man sehr gefährliche Außenangreifer, mit dem Kroaten Scerbakov einen routinierten Zuspieler und wer einen Kellermann, den Ex-Gothaer Erstbundesligaspieler, in der Mitte hat, ist auch auf dieser Position exzellent besetzt. Allerdings müssen die Hausherren mit einer Niederlage in den Köpfen antreten. Da zuletzt das Spiel in Dresden ausfiel, bleibt dort als letztes Ergebnis die deutliche 0:3 Niederlage in Grafing.

Mit breiter Brust können dagegen die Blue Volleys in die Begegnung gehen. Wer die Gothaer derzeit im Training erlebt, sieht eine intensiv trainierende Mannschaft, in der es kein Nachlassen gibt. Das ist wichtig, denn wenn die Blue Volleys am Saisonende noch auf einen Podestplatz vorrücken wollen, sind Siege, auch gegen die besten Teams, Voraussetzung. Weiterhin verzichten müssen die Gothaer auf die verletzten Christoph Aßmann und Patrick Kummer. Dafür ist Erik Niederlücke nach seiner Fußverletzung wieder einsatzbereit.

Das Spiel ist wieder im Livestream auf www.sporttotal.tv zu verfolgen.